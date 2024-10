Alunni da 100 e lode oggi la premiazione

72 studenti delle scuole superiori del Valdarno che hanno conseguito la maturità con 100 e 100 e lode riceveranno oggi pomeriggio, al centro di geotecnologie di San Giovanni, il premio "Nuccia Capitani", giunto alla sua terza edizione. Coinvolti i ragazzi dell’Isis Valdarno, dei Licei Giovanni da San Giovanni e dell’ Istituto Benedetto Varchi di Montevarchi. Nuccia, moglie del grande artista valdarnese Mauro Capitani, per tanti anni ha vissuto a diretto contatto con gli studenti nel suo lavoro di segreteria scolastica "accompagnandoli con operosità nel loro percorso di studio e di crescita". Ci ha lasciato nel 2021, all’età di 70 anni. Per questo la Fondazione "Mauro e Nuccia Capitani" ha istituito il prestigioso riconoscimento. Ai ragazzi sarà consegnata una litografia personalizzata realizzata dall’artista. Alla cerimonia, patrocinata dalla Regione Toscana, dalla provincia di Arezzo e dai Comuni di di San Giovanni e Montevarchi, parteciperanno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, i dirigenti scolastici dei plessi interessati, i sindaci e gli assessori delle due città, il dirigente generale dell’ufficio scuola della Regione Toscana Ernesto Pellecchia e il provveditore agli studi di Arezzo, Lorenzo Pierazzi. Questa giornata vedrà anche la seconda edizione del premio dedicato alla memoria del caro amico Cristiano Marini. "Il Valdarno è una vallata che non solo ha il più alto numero di scuole superiori della provincia, capoluogo escluso, ma che offre a studenti e studentesse percorsi di studio vari, articolati e di indubbia eccellenza – hanno detto il sindaco di San Giovanni Vadi e l’assessore Franchi - Ringraziamo la Fondazione ‘Mauro e Nuccia Capitani’ per l’istituzione di questo premio, per l’attenzione verso i giovani e la valorizzazione dei loro talenti".