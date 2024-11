Alla scoperta dei Chakras la conferenza

Un nuovo ciclo di conferenze aperte al pubblico, dal titolo "Experia – Metafisica sperimentale", inizia oggi alle 17 alla nuova sede dell’Associazione Archeosofica di Arezzo, in via Alessandro Dal Borro 58. Il tema del primo incontro è "Chakras: le ruote infuocate". Experia è un ciclo di sei conferenze, tutte di sabato pomeriggio, che porterannno alla scoperta o all’approfondimento di aspetti ancora poco conosciuti dell’essere umano, attraverso prospettive uniche e tecniche antiche, ma anche sperimentandole direttamente. Si inizia con i "Centri di Forza" dell’essere umano, che nella tradizione orientale prendono il nome di chakras. Ogni donna e ogni uomo possiedono questa specie di "periscopi psichici", mediante i quali si possono indagare mondi inimmaginabili. Queste tecniche, che affondano le radici in pratiche millenarie come lo Yoga indo-tibetano, il Sufismo islamico e le ascesi cristiane, ci insegnano che è possibile esplorare ciò che a noi sembra invisibile. Tre i relatori, Poalo Guagliumi, Lucia Sarzi Amade e Massimiliano Ruggiero, che con l’aiuto di immagini proiettate su grande schermo, condurranno i presenti in un viaggio affascinante attraverso racconti e miti.