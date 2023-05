Alice canta Battiato in Fortezza Tra le serate all’aperto il Carrà Day Per Ranieri la ribalta sarà al Prato

di Alberto Pierini

AREZZO

Quanto è bello far l’amore da Trieste in giù? Bello, bellissimo. Tanto che Raffaella Carrà non lo domandava ma lo gridava come una verità indiscussa in uno dei suoi pezzi più famosi. Che d’estate risuonerà dalla Fortezza, forse per convincere gli aretini accoccolati sotto. E’ uno degli spettacoli che punteggerà una stagione a quattro piazze.

La prima quella del Prato in versione rock, anzi indie: quindi con l’anello centrale che sarà il palcoscenico del Mengo. La seconda quella del Prato ma con tutti posti a sedere, abitudine che di rock non ha molto ma è il palcoscenico naturale per Massimo Ranieri. La terza in Fortezza, sul tetto del mondo aretino, nella spianata che domina la rocca. La quarta all’Anfiteatro, l’anello straordinario che affianca il museo archeologico.

Quattro piazze e tanti artisti. Per ora gli eventi più gettonati sono almeno due. La serata di Ranieri, già lanciata da qualche giorno, andrà in scena il 22 luglio. La serata ideale dove non perdere l’amore ma ritrovare i venti anni di una generazione, parafrasando due dei pezzi dell’artista napoletano. Poliedrico, spazia dalla musica alla recitazione fino a doti quasi circensi. La scelta del Prato, curata come il resto dalla Fondazione Guido Monaco diretta da Lorenzo Cinatti, è strategica. Perché non puoi chiamare Ranieri solo per 800 spettatori.

Purtroppo è il tetto per ora della Fortezza: il consolidamento del terreno che nasconde il cisternone consente di aprire ma non ad una folla. E da qui la decisione di modulare le locations secondo le potenzialità.

Per ora previsto in Fortezza invece il concerto di Alice: Alice canta Battiato. Un’artista lanciata dal collega e filosofo siciliano, purtroppo scomparso, ma che continua a portarne in giro i successi. E insieme le emozioni di una musica che buca la notte: un esempio? La storica serata che lo vide protagonista nel quadrante della Verna, i un incrocio vertiginoso. "Eri con me" è il titolo della serata in calendario per il 22 luglio è il titolo già struggente di suo per un evento che promette grande pubblico, come già era successo un anno fa a Montevarchi.

Il 26 luglio suonerà la sveglia per "Raffaella! Omaggio ala Carrà". La conduttrice, ballerina, cantante al centro di un musical scandito dai suoi pezzi. Affidato alla voce di Beatrice Baldaccini, sotto un inconfondibile caschetto biondo. Un’estate quasi riservata alle icone di una generazione: dopo Battiato ecco la show girl, mix di entusiasmo e ironia. E tra l’altro legata ad Arezzo, essendo stata a lungo la compagna di Gianni Boncompagni e spesso ospite alla Fiera. Intorno alla protagonista una band di 5 elementi dal vivo e 6 performer.

Altre occasioni? Paolo Ruffini, comico con una vasta produzione cinematografica, sarà protagonista venerdì 21 luglio. E ci sarà spazio anche per volti famosi del momento, Come Barbascura X: divulgatore scientifico, scrittore e youtuiber, uno di quei mestieri che quando Ranieri cantava i "venti anni suoi" di certo non c’era.

E ancora i "Santi Francesi", malgrado l’apparenza liturgica un duo musicale che ha vinto la sedicesima edizione di X Factor. I biglietti sono già tutti in vendita su Ticketone, altri nomi sono dietro l’angolo. Tra gli alberi del Prato e la Fortezza.