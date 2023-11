Al via le feste patronali a porta Sant’Andrea

Arezzo, 27 novembre 2023 – Per la seconda volta nella storia del Quartiere sarà un vescovo a celebrare la Santa Messa per la Festa del Patrono.

A Porta Sant’Andrea c’è grande attesa per l’arrivo di mons. Andrea Migliavacca, Vescovo di Arezzo - Cortona - Sansepolcro che giovedì 30 novembre officerà la Messa fissata alle ore 18:00 nella Chiesa di Sant’Agostino, aprendo ufficialmente il programma di feste patronali del rione bianco verde. Prima di lui fu mons.

Gualtiero Bassetti, nel 2003, ad omaggiare questa importante ricorrenza, celebrata dal 1987 e divenuta una consuetudine ininterrotta del Quartiere e della sua Parrocchia che ogni anno accoglie gli armati biancoverdi per ricordare il proprio Santo Titolare, l’apostolo Andrea, detto anche il “Primo Chiamato” perché è il primo dei dodici apostoli che incontriamo nei Vangeli.

Dopo la celebrazione, che vedrà la partecipazione di quartieristi e fedeli, si terrà un aperitivo nella sede di via delle Gagliarde. Sabato 2 dicembre, alle ore 17.00 nella sala d’Armi del Quartiere si terrà l’appuntamento col “Battesimo del Quartierista”, la solenne investitura dei colori bianco verde rivolta ai nuovi nati ma anche agli adulti.

Questo momento solenne sancirà per i battezzati l’appartenenza a vita al Quartiere. Chiunque volesse ricevere il battesimo deve necessariamente contattare con un messaggio WhatsApp il cancelliere Saverio Crestini al 349 0610730. Le celebrazioni si concluderanno la sera stessa, alle 20:30, con la tradizionale "Cena del Patrono" che vedrà un menù con prosecco di benvenuto, cappelli d’alpino burro e salvia con fonduta di grana, stinco arrosto con patate e crauti, dessert e possibilità di acquistare tra una selezione di vini e birra alla spina.

Costo della cena € 25. Ci sarà anche un tavolo per i più piccoli con un menù speciale: ravioli burro e salvia e stinco disossato con patate. Costo per i bimbi € 12. Per le prenotazioni è necessario contattare entro venerdì 1° dicembre il numero 3663867800.