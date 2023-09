Al via la Festa del Perdono a San Giovanni

Arezzo, 11 settembre 2023 – Sarà un Perdono ricco come non mai. Spettacoli, rievocazioni, camminate solidali, conferenze, concerti e buon cibo. I festeggiamenti ufficiali prenderanno il via giovedì 14 settembre e si protrarranno fino a martedì 19 settembre quando saranno smontate le giostre in piazza della Libertà.

“Un Perdono ricco di iniziative e di eventi – hanno dichiarato il sindaco Valentina Vadi e l’assessore alla cultura Fabio Franchi – destinati soprattutto all’intrattenimento e al divertimento popolare ma anche a recuperare le nostre tradizioni e le nostre radici culturali. Il via ufficiale sarà la sfilata che vedrà affiancare al gonfalone del Comune di San Giovanni Valdarno, il gonfalone di Firenze insieme ai figuranti legati al corteo storico della Repubblica fiorentina.

E da lì partiranno una serie di interessanti iniziative e attività, dagli eventi musicali alla tradizionale tombola del Concerto comunale che si esibirà anche lunedì sera, dalla camminata solidale dell’Ail, all’inaugurazione sabato della mostra del reporter Giammarco Sicuro senza dimenticare il nostro ospite straordinario Dario Cecchini con le sue ‘chiacchiere e panini’. Invito quindi tutti a partecipare alle celebrazioni del Perdono a San Giovanni”.

Si comincia giovedì 14 alle 21,15 con il corteo storico alla presenza del Gonfalone della città di San Giovanni Valdarno del Gonfalone della città di Firenze, scortato dalla Famiglia di Palazzo e dal corteo storico della Repubblica fiorentina. A seguire, i presenti potranno apprezzare il video mapping di The fake factory sulla Basilica di Santa Maria delle Grazie dedicato a Giovanni da San Giovanni. Alle 21,15 in piazza Masaccio ci sarà Belfagor, spettacolo di fuoco in coreografia ed effetti speciali realizzato da Lux Arcana.

Come introduzione una breve presentazione storica curata da Muse. Venerdì 15 settembre alle 18 al museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie alle 18 lo storico Carlo Fabbri terrà una conferenza dal titolo “Dal Perdono grande d’agosto al Perdoncino col miracolo dell’incendio del 1596. L’evento è organizzato dall’Ente Basilica di Santa Maria delle Grazie e l’animazione sarà a cura dell’associazione culturale Masaccio. Alle 21,15 grande attesa per l’esibizione di Walter Sterbini con il concerto “Una piazza grande per cantare”.

La piazza, la sua piazza è piazza Masaccio. Sabato 16 settembre si inaugurerà il Perdono dei sapori e dei saperi con mercati enogastronomici, laboratori di cucina e spettacoli itineranti a cura di Confesercenti Arezzo. Alle 17 visita gratuita la centro storico mentre apriranno i banchi del mercato diliera corta, prodotti tipici e arti dell’ingegno creativo.

Dalle 17,30 in corso Italia sarà possibile gustare lo spettacolo di magia e mentalismo “Magic emotional mindreader ed Emanuele Innocenti mindreader” e dalle 18 le esibizioni speciali di danza aerea con cerchio e giocoleria. Alle 17,30 sarà inaugurata la mostra fotografica realizzata dal giornalista e scrittore Giammarco Sicuro per Unicef “Can you smile for me? L’infanzia sperduta”. L’esposizione rimarrà allestita alla Pieve di San Giovanni Battista dal giovedì alla domenica fino al 1 ottobre.

Alle 18,30 i Ragazzi di Arnolfo si esibiranno in concerto in piazza Masaccio per poi lasciare il palco, alle 21,30 ai Mescaria con canti e balli del sud Italia e melodie Gypsy, organizzato da Materiali sonori.

La giornata di domenica 17 settembre si aprirà con Camminail, la camminata solidale non competitiva organizzata per raccogliere fondi a sostegno della ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari a cura di Ail Siena e Grosseto. La partenza è alle 9,30 sotto Palazzo d’Arnolfo.

Alle 11 alla Basilica di Santa Maria delle Grazie si celebrerà la santa messa del Perdono. Il Perdono dei sapori e dei saperi di domenica, oltre al mercato, vedrà protagonisti La compagnia dello zafferano la mattina - con esibizioni itineranti con trampoli, giocoleria, mimo e cantastorie - i piccoli chef, grazie al laboratorio di cucina dedicato ai bambini dai 3 anni allestito dalla fattoria didattica Il Faggeto e gli Alchimosi, la prima compagnia itinerante di archi amplificati.

Alle 15,30 a Palomar, la Casa della Cultura, si svolgerà la premiazione del Miglior vinsanto artigianale selezionato da una giuria di esperti e appassionati e la giornata proseguirà con la tombola in piazza Masaccio alle 19 a cura del Concerto comunale di San Giovanni Valdarno con Dario Cecchini guest star.

Alle 21,30 in piazza Masaccio arriverà cantautore, chitarrista e attore italiano Roberto Satti, ovvero Bobby Solo che incanterà il pubblico sangiovannese con la sua attraente voce. La sera di sabato 16 e domenica 17 i negozi resteranno aperti dopo cena. Lunedì 18 settembre dalle 8 alle 22 sarà allestita in centro storico la tradizionale Fiera del Perdono.

Alle 19 il ritrovo è a fianco di Palazzo d’Arnolfo per ascoltare Dario Cecchini, il “re della carne”, il “macellaio poeta” che in primavera aprirà la sua attività nell’ex bar Turismo. L’incontro avrà come titolo con “Chiacchiere e panini”. Anche la macelleria Fabbrini sarà in piazza con i suoi prodotti di eccellenza.

Concerto del Perdono alle 21,15 in piazza Masaccio mentre alle 23 occhi al cielo per lo spettacolo pirotecnico della Pirotecnica Soldi. Da giovedì 14 settembre sarà aperto il luna park in piazza della Libertà, piazza Cavour e via Cesare Battisti che resterà allestito, in via eccezionale, fino a martedì 19. Giostre, attrazioni e banchetti per intrattenere e divertire grandi e piccini.

Tanti anche i laboratori previsti all’interno del museo delle Terre nuove e di Casa Masaccio, centro per l’arte contemporanea curati dall’associazione Muse. Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 055912613 o scrivendo a [email protected].

A Palazzo d’Arnolfo sabato 16 settembre alle 15 si svolgerà “Le finestre di Masaccio” per famiglie con bambini dai 5 agli 8 anni mentre alle 16,30 “In bottega con Mariotto”, laboratorio artistico tempera su tavola per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni.

Da sabato 16 alle 20,30 a domenica 17 alle 8 “Buona notte San Giovanni”, al museo dal tramonto all’alba per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni. A Casa Masaccio domenica 17 settembre alle 15,30 sarà organizzato l’atelier artistico sulla mostra di Mauro Staccioli e alle 17 la visita alla mostra di Mauro Staccioli “San Giovanni Valdarno 1996 – 2023” per giovani e adulti.

“Un’edizione molto particolare quella del Perdono 2023 – ha sottolineato il presidente della Pro Loco Massimo Pellegrini – perché alla tradizione si affiancano nuove, interessanti e gustose novità.

Noi come Pro Loco abbiamo dialogato con numerose associazioni e siamo felici e orgogliosi che ogni volta vengano rinnovate queste collaborazioni che permettono di arricchire il programma di una festa tanto importante per i sangiovannesi.

Vorrei soffermarmi sulla sesta edizione del concorso per il miglior vinsanto artigianale che vedrà la partecipazione di circa 30 appassionati da tutta la Toscana, sul concerto in piazza Masaccio con Walter Sterbini e sugli attesi fuochi d’artificio che chiuderanno la manifestazione. Che, mi auguro, sarà bella e divertente per tutti”.

“Buongiorno San Giovanni sono arrivato anch’io – ha detto con il sorriso il macellaio poeta Dario Cecchini – Io penso che quando si decide di investire in un’attività e in un luogo ci si debba sentire parte della comunità. E io sono molto legato a San Giovanni, da sempre, ho perfino fatto il giudice al concorso per lo stufato alla sangiovannese.

E poi tirare su i numeri della tombola è una divertente passione e mettere il nostro camioncino il lunedì, la sera della fiera è un orgoglio, una soddisfazione e un grande complimento”.