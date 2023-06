Al via a San Giovanni il Fenice Fest

Arezzo, 28 giugno 2023 – Conto alla rovescia per il Phoenix Fest a San Giovanni Valdarno che inizia oggi i con i workshop ei laboratori e culminerà con i concerti in piazza Masaccio di venerdì 30 giugno e sabato 1° luglio. Fra i protagonisti il ​​cantautore grossetano Lucio Corsi, una delle più interessanti personalità musicali della sua generazione e il rapper fiorentino Shama24k. Il festival di musica contemporanea rock, pop e rap è organizzato dal Comune insieme a Ferramenta Dischi, operatore economico al quale è stata affidata la realizzazione artistica e tecnica dell'evento, con la collaborazione dell'Associazione Pro Loco San Giovanni.

Il progetto è risultato assegnatario del contributo di circa 12.000 del Consiglio regionale della Toscana e di 6.000 dal Comune di San Giovanni Valdarno grazie ad un contributo legato ad iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni. Il festival è nato a seguito di un percorso di partecipazione e di ascolto che ha coinvolto le scuole del territorio, le associazioni giovanili e gli appartenenti alla cosiddetta “ generazione Z” che aveva fatto emergere il desiderio di avere uno spazio e un momento musicale in cui riconoscersi.

“Un progetto nato dai giovani e per i giovani – ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo – un evento che li rende protagonisti attivi. Quando pensammo con tutto il Consiglio a come destinare l'avanzo di amministrazione, quello derivante dai risparmi sui costi della politica, decidemmo di rivolgerci ai ragazzi. Tante sono state le iniziative ma questa è una di quelle che ci ha più colpito perché permette di fare animazione e socialità, coinvolgere e scuotere le coscienze”.

“Un contesto importante per dare voce e spazio alla creatività giovanile locale e toscana – hanno dichiarato il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e l'assessore alla cultura Fabio Franch i – Un'occasione importante, per il nostro Comune, di vivacizzare il centro storico, che da sempre in estate è tra i palcoscenici principali di eventi e cultura. Ringraziamo il Consiglio regionale per la sensibilità dimostrata e per l'attenzione verso gli interventi per i giovani e la creatività anche a seguito del freno che tali iniziative hanno subito a causa del periodo di pandemia. I ragazzi e le ragazze sono infatti tra le fasce di popolazione che hanno sofferto in modo più duro gli effetti negativi del Covid e dei vari lockdown. Il progetto è frutto di un processo partecipato, che ha coinvolto gli studenti delle scuole ei gruppi di giovani per individuare proposte culturali e musicali che meglio li rappresentassero e siamo davvero felici e orgogliosi della risposta che abbiamo ottenuto. Non sarà solo musica, ma anche laboratori, workshop, animazione e momenti di socialità e creatività”. “Phoenix Fest – commenta Francesco Mugnai, di Ferramenta Dischi, direttore artistico insieme a Lorenzo Bonechi – non vuole essere solo un evento ma un percorso partecipativo volto a coinvolgere i giovani e portare sul palco la realtà musicale della scena contemporanea rock e pop della regione.