Al PalaLeonessa la Germani attende Pesaro. Mercoledì Varese chiude il turno con Pistoia

Dopo Cremona, riparte il basket italiano con una prima giornata di campionato che, gioco forza, verrà spezzettata sino a mercoledì, con il recupero di Varese-Pistoia, visto che la squadra di Tom Bialaszewski è stata in gioco sino a venerdì nel preliminare di Basketball Champions League.

Alle ore 17 Brescia ospita Pesaro in un PalaLeonessa che chiede un pronto riscatto dopo la pesante lezione patita in finale di Coppa Italia dalla Virtus Bologna. Uno scontro tra talenti nel reparto esterni, visto che alla coppia Christon-Della Valle Pesaro risponde con McCallum-Bamforth, giocatori che hanno detto la loro in passato anche in campo europeo. Per Brescia importante partire forte in una stagione che, senza coppe europee, vivrà di campionato e Coppa Italia. A.L.M.