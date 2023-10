"Al cimitero strati di guano mai pulito"

A poco più di una settimana dalla festa di Ognissanti, a San Giovanni si torna a parlare delle condizioni del cimitero. Lo ha fatto il capogruppo dei 5 Stelle Tommaso Pierazzi. "In alcune zone del camposanto – ha detto - si possono trovare sul pavimento strati di guano di uccelli mai puliti da anni. Chediamo quindi alla giunta di prendere iniziative straordinarie per la pulizia, in vista delle celebrazioni dei defunti".