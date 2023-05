Afm, parte il nuovo corso Sisani racconta la svolta "Infermieri in farmacia"

di Gaia Papi

Forti di ottimi risultati economici, le farmacie comunali guardano al futuro con ottimismo. In cantiere nuovi investimenti e ulteriori servizi. Il bilancio 2022 approvato dall’azienda ha evidenziato il buon andamento economico e gestionale di una realtà che, con otto farmacie e un magazzino di distribuzione, ha rinnovato il proprio impegno al servizio del territorio in numerosi ambiti collegati alla salute e al benessere, spaziando dalla distribuzione di medicinali all’educazione sanitaria.

Nuovi investimenti e ulteriori servizi, di cosa si tratta?

"Gli investimenti per rendere l’attività sempre più funzionale alle esigenze dei cittadini troveranno innanzitutto seguito con l’ormai prossimo trasferimento della farmacia comunale 2 "Trionfo" in via Colombo previsto per luglio, in un locale più spazioso, moderno, più comodo da raggiungere e con più servizi", spiega l’amministratore delegato Massimo Sisani.

Cos’altro?

"È in cantiere, in alcuni casi già operativo, il concetto di "Farmacia dei servizi" che ha ripreso nuova centralità e abbiamo voluto prontamente cogliere, tanto che sul fronte dei servizi è stata avviata già la sperimentazione dell’offerta a rotazione in tutte le farmacie del gruppo. Tra le novità: l’introduzione di nuovi servizi di telemedicina che, a breve, saranno operativi in tutte le farmacie comunali"

C’è anche un servizio infermieristico.

"È di prossima attivazione. Infermieri con la possibilità di svolgere interventi, come piccole ferite, sia nella farmacia che a domicilio. Il farmacista così non si vuole certo sostituire al medico, ma offrire un altro luogo di risposta. Tutto questo configura un’azienda che, giunta al sessantesimo anno di attività, è orientata verso il futuro per garantire prossimità e vicinanza ai bisogni dei cittadini".

Otto farmacie, ma anche un magazzino di distribuzione.

"Sì e trova sempre più gradimento nelle oltre 150 farmacie private, oltre ad essere capofila per conto dell’Asl. In questo senso stiamo studiando per ottimizzare la gestione dei lavori interni". Infine, la dirigenza. "L’approvazione del bilancio 2022 durante l’assemblea dei soci è coincisa anche con il rinnovo delle cariche e dei componenti del cda".

Massimo Sisani è stato confermato alla guida dell’azienda come amministratore delegato, "con la fiducia rinnovata dal socio di maggioranza Farmacentro Servizi e Logistica che detiene attraverso le sue controllate circa l’80% del capitale sociale. Ennio Duranti è stato nominato presidente dal Comune che detiene il 20% delle azioni societarie. Raccoglie il testimone da Francesco Francini. Silvia Buricchi è presidente del collegio sindacale".