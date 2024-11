Aereo finisce contro la recinzione

Un aereo ultraleggero è andato a finire contro la recinzione del campo di volo alla pista del centro Serristori, a Castiglion Fiorentino. È accaduto ieri nel pomeriggio, poco prima che il sole tramontasse.

L’incidente sarebbe avvenuto mentre il mezzo aereo stava scendendo nella fase di atterraggio ma la dinamica ancora non è chiara. Non ci sono state conseguenze per chi era all’interno e anche il passeggero è rimasto illeso dal brutto imprevisto della giornata di volo.

L’ultraleggero per quanto di modeste dimensioni non ha accusato troppo il colpo tant’è che la cabina è rimasta integra nonostante la botta sulla recinzione. Per l’uomo non è stato necessario l’intervento dei soccorritori del’emergenza urgenza dell’Asl Toscana Sud Est.

La recinzione però si affaccia sulla trafficatissima strada della misericordia che mette in collegamento Castiglion Fiorentino con Marciano della Chiana e Lucignano ma soprattutto con il casello autostradale a Monte San Savino. Anche per questo ci sono state molte polemiche, specie sul mondo dei social dove in tanti hanno preso di mira una pista ciclabile in un punto così vicino ad un’arteria trafficata in questo modo.