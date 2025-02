Addio a Roberto Barboni bandiera bianconera

Un male incurabile lo ha portato via a 79 anni. È morto Roberto Barboni, ex difensore del Sansepolcro in Serie D che proprio 40 anni fa – nella stagione 1984-85, con lui allenatore e giocatore – fece risalire all’allora Borgo il primo gradino della rinascita calcistica, vincendo la Terza Categoria. Secondo di tre fratelli, tutti in passato calciatori, è stato poi tecnico delle formazioni giovanili.. Da dipendente dello stabilimento Buitoni, Barboni era poi diventato titolare di un’azienda di termoidraulica, svolgendo la professione di imprenditore artigiano.