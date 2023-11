Addio a Joe Tilson il maestro della pop art che amava Cortona

Lo scultore e pittore inglese Joe Tilson, tra i protagonisti dello storico gruppo della Pop Art britannica, che in seguito ha condotto una personale ricerca intorno ai concetti di mito e di simbolo, è morto all’età di 95 anni a Londra. Era molto legato a Cortona in cui viveva per molti periodi dell’anno, dividendosi con l’Inghilterra L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua famiglia: con la moglie Joslyn Morton e i tre figli Jake, Anna e Sophy ha vissuto a lungo in Italia, diviso tra la sua casa nella campagna cortonese e lo studio a Venezia, prima di stabilirsi definitivamente a Londra.

Il Comune di Cortona esprime il suo cordoglio. Proprio a Cortona si trova la sua opera scultorea “Le sfingi” che si trova alla Fortezza del Girifalco.

"Joe Tilson è stato uno dei grandi artisti che ha scelto Cortona come luogo di vita e di lavoro - dichiara l’assessore alla Cultura, Francesco Attesti - oggi commemoriamo la scomparsa di una personalità che ha omaggiato Cortona, insieme a altri rilevanti esponenti dell’arte contemporanea".