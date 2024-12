Addio a Gori imprenditore stimato

La famiglia e il lavoro. I due punti fermi, indissolubili e mai traditi, di un’intera vita, quella di Mario Gori, imprenditore di 85 anni di Sansepolcro fondatore della omonima azienda di ferramenta e forniture industriali di Sansepolcro, morto il giorno di Santo Stefano. Da un piccolo negozio in via XX Settembre, in cui passava intere giornate e se necessario anche la notte, Gori ha creato una grande impresa che è diventata punto di riferimento per tutto il centro Italia. La sua lezione e la sua dedizione è stata poi ereditata dal figlio Marcello che ha ricostruito con gli stessi valori e lo stesso impegno una nuova giovane squadra, un team, diventati un’altra famiglia. Mario Gori, personaggio conosciuto e amato da tutti a Sansepolcro, lascia un nome che ha contribuito alla crescita della sua città. Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.