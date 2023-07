Ad Aspettando…naturalmente pianoforte la pianista Veronica Rudian

Arezzo, 10 luglio 2023 – Aspettando Naturalmente Pianoforte è più che un assaggio della manifestazione che si tiene negli anni pari, è un laboratorio aperto di idee e di proposte nuove.

Come quella che sarà protagonista nel bellissimo Borgo Corsignano, una delle strutture turistiche più belle del Casentino e non solo, con il suo giardino che è un percorso artistico in ascesa. Mercoledì 19 luglio alle ore 20 si terrà un concerto al tramonto della pianista emergente Veronica Rudian.

Veronica, anima gentile, pluripremiata e geniale artista di Bordighera, porterà il suo ultimo album “Il viaggio”, che riesce a guidare l’ascoltatore idealmente in un viaggio introspettivo, attraverso i quattro elementi della natura, essenziali per la vita, con uno sguardo alla Luna, che da sempre regola i cicli vitali sulla terra e, materna, vigila da sempre sulle nostre vite.

Qui a Corsignano, dove la natura incontra l’arte in un abbraccio che incanta e protegge, Veronica Rudian rappresenterà non solo l’apertura di un percorso che ci porterà fino al 12 agosto a Romena, ma in qualche modo incarnerà il messaggio di Naturalmente Pianoforte, una manifestazione che, dai tasti del pianoforte, intende portare un messaggio di speranza partendo dal rispetto della natura stessa.

Nel corso della sua carriera musicale Veronica ha anche ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. Nel 2009 è stata riconosciuta dall’UNICEF a Imperia per i suoi meriti artistici, due anni dopo gli viene consegnato l’Honoris Causa da parte dell’Università della Pace di Lugano.

Nello stesso anno, sempre a Lugano, vince il Premio Donna dell’Anno, tra 900 donne candidate provenienti da tutto il mondo, diventando la terza italiana a ricevere il prestigioso riconoscimento dopo l’ex tennista Lea Pericoli e la scienziata Rita Levi Montalcini. Nel 2012 e nel 2013 collabora con Donnie Herron il polistrumentista di Bob Dylan e l’anno successivo si esibisce ai Giardini del Principe a Loano.

Si esibisce in numerose manifestazioni internazionali accanto a grandi artisti. Veronica Rudian è un’artista socialmente impegnata, nel 2009 prende parte al concerto di musica classica per Haiti dell’Unicef a Bordighera, nel 2017 e 2018 si esibisce con proprie composizioni per i terremotati di Finale Emilia ed a favore della raccolta fondi per gli sfollati del Ponte Morandi e nel 2020 per la raccolta fondi Covid19 per Croce Rossa e Protezione Civile di Bordighera.

In Casentino Veronica Rudian continuerà il suo viaggio d’amore per la natura e di fatto aprirà il poker di Aspettando…Naturalmente Pianoforte 2023: Niccolò Fabi Pratovecchio venerdì 21 luglio, il duo Paolo Fresu e Omar Sosa sabato 22 luglio sempre a Pratovecchio, mentre il menestrello Angelo Branduardi completerà uno straordinario fine settimana domenica 22 a Romena. Qui sarà anche la cornice di “Torneremo ancora” il concerto dedicato a Franco Battiato che Simone Cristicchi e Amara proporranno sabato 12 agosto.

Dopo il concerto seguirà un momento conviviale su prenotazione nel parco di Corsignano, un luogo di ospitalità che il proprietario Lorenzo Lori ha trasformato in un grande museo en plein air con installazioni artistiche di grandi artisti come Franco Franchi, Luigi Galligani, Adriano Bimbi, Marco Lituani, Sarah Del Giudice, Daniele Alaimo, Tomaino.