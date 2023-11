Ad “Arezzo Che Spacca” l'organizzazione della festa di fine anno

Arezzo, 29 novembre 2023 – Si è conclusa la valutazione da parte della commissione tecnica giudicatrice dei progetti presentati per l'organizzazione della festa di fine anno promossa e sostenuta dal Comune di Arezzo, che si terrà come di consueto in piazza Sant'Agostino.

L'organizzazione della serata sarà affidata all'associazione Arezzo che Spacca APS il cui progetto ha ottenuto 37 punti a fronte dei 33,5 ottenuti da quello presentato dalla fondazione Arezzo Wave Italia.

In accordo con gli organizzatori, il programma dell'evento sarà presentato nei prossimi giorni in una conferenza stampa dedicata.