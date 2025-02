Aci nelle scuole con "Guida che ti guido". Sono 1300 i bambini e i ragazzi coinvolti

AREZZOL’Automobile Club Arezzo torna nelle scuole, con il progetto di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale rivolto ai giovani studenti delle scuole di Arezzo e provincia. "Quest’anno l’appuntamento di Aci Arezzo abbraccerà un periodo di tempo ancora più esteso" spiegano il presidente Provinciale Bernardo Mennini ed il direttore Silvia Capacci. Il progetto, denominato "Guida che ti Guido", è partito ieri e proseguirà fino al 17 marzo coinvolgendo alcune scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, del capoluogo e della provincia di Arezzo. Il progetto che è stato lanciato negli scorsi anni, e sta ricevendo un positivo riscontro, è quindi diventato un appuntamento "fisso", che sarà replicato anno dopo anno. Gli incontri, saranno modulati in relazione all’età dei ragazzi, tratteranno temi come l’importanza dei sistemi di ritenuta da utilizzare quando si è trasportati in auto; l’uso corretto degli attraversamenti pedonali; l’uso responsabile della bicicletta sulle strade, gli elementi di comprensione necessari alla scelta del mezzo e alla procedura di rilascio delle rispettive patenti di guida e la maggiore consapevolezza dei rischi derivanti dalla distrazione alla guida. L’obiettivo del progetto è quello di creare nei giovani una maggiore comprensione dell’importanza di adottare comportamenti responsabili e sicuri quando si è utenti della strada, sia come pedoni che come automobilisti. L’Automobile Club Arezzo, con questo progetto, che raggiungerà complessivamente quasi 1300 bambini e ragazzi delle scuole, intende contribuire alla diffusione di una cultura della sicurezza stradale tra i giovani, per una mobilità più sicura e consapevole.