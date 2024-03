Arezzo, 17 marzo 2024 – Aggressione nella notte, un trentenne di origini straniere è stato colpito alla spalla con un’arma da taglio. I motivi dell’aggressione non sono ancora chiari, la vittima avrebbe raccontato alla polizia di essere stata colpita alle spalle, apparentemente senza motivo. Le indagini sono in corso, intanto il 30 enne è stato curato in ospedale, non è in pericolo di vita.