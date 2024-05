"Abissi del tempo e dello spazio" il libro di Barneschi

Alla libreria Feltrinelli Point di via Garibaldi ad Arezzo, oggi domenica 12 maggio alle ore 17 appuntamento con la presentazione del libro dell’autore Andrea Barneschi dal titolo "Abissi del tempo e dello spazio". Ingresso libero.

Il volume "Abissi del Tempo e dello Spazio" è un’antologia che raccoglie undici racconti scritti nell’arco di dieci anni.

Tutti i racconti contenuti nel libro omaggiano H. P. Lovecraft, i suoi mondi, la sua immaginazione; non si tratta però di un tentativo di imitare lo stile del Maestro di Providence ma di omaggi del tutto eretici e strambi.

Le storie raccontate nel lirbo "Abissi del tempo e dello spazio", sono infatti ambientate in Toscana, e anche ad Arezzo, oltre che nella California degli anni’60 oppure in un imprecisato futuro, scritti nel segno del weird e dell’ironia.

Appuntamento oggi pomeriggio con l’autore e il suo libro alla Feltrinelli di Arezzo in via Garibaldi per la presentazione del volume.