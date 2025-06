A Piandiscò un nuovo asilo nido grazie ai fondi PNNR

Arezzo, 19 giugno 2025 – Nuove risorse in arrivo per i servizi educativi del Comune di Castelfranco Piandiscò. Grazie ai fondi del PNRR, sono stati assegnati 480mila euro per la realizzazione di un nuovo asilo nido a Piandiscò, che potrà accogliere 20 bambini. Un’iniziativa che, ha ricordato l'amministrazione, conferma l’impegno dell'esecutivo verso l’ampliamento e la qualificazione dell’offerta educativa rivolta alle famiglie. Il finanziamento è stato accolto ufficialmente con la modifica del piano delle opere pubbliche, approvata in Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione della minoranza. La nuova struttura sorgerà nell’area dell’Istituto Comprensivo di Piandiscò, garantendo una collocazione strategica e integrata nel tessuto scolastico esistente.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara il sindaco Michele Rossi – questo risultato risponde a una richiesta concreta e sentita dalle famiglie, che da tempo chiedevano servizi educativi di qualità in tutte le frazioni del nostro comune. Con questo nuovo intervento superiamo 1,6 milioni di euro di investimenti nelle scuole nel primo anno di amministrazione. L’obiettivo è procedere con la progettazione nei tempi previsti dai bandi Futura, pur auspicando una proroga che ci consenta maggiore respiro”. Soddisfazione espressa anche dall’assessore al PNRR Marco Morbidelli, che ha annunciato un’ulteriore buona notizia:

“Abbiamo ricevuto anche il riconoscimento di 180mila euro per la seconda sezione dell’asilo nido di Castelfranco di Sopra, una somma inizialmente anticipata con fondi di bilancio. Questo recupero di risorse ci permette ora di intervenire su altre criticità, in particolare a Faella, dove stiamo concentrando l’attenzione su diversi interventi urgenti”. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai tecnici comunali che hanno collaborato con il Ministero nella gestione delle pratiche complesse legate ai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. "Con questo doppio risultato – il nuovo nido a Piandiscò e il rientro dei fondi anticipati per Castelfranco – ha concluso la giunta Rossi -confermiamo una strategia chiara: investire nel futuro attraverso l’educazione, sostenendo concretamente le famiglie e costruendo servizi all’altezza delle nuove generazioni."