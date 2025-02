A Montevarchi arriva la Festa del Cioccolato

Arezzo, 07 febbraio 2025 – Montevarchi dal 14 al 16 febbraio si celebra la dolcezza con la prima edizione di “Choco Varchi”, l’evento dedicato al cioccolato artigianale che trasformerà piazza Varchi in un angolo goloso di laboratori, degustazioni e spettacoli. Un weekend speciale, in occasione di San Valentino, che promette di rendere ancora più dolce la festa degli innamorati, ma anche di coinvolgere famiglie e bambini. La manifestazione, presentata questa mattina dal Sindaco Silvia Chiassai Martini, dall’Assessore alla Promozione del Territorio Sandra Nocentini, dalla Presidente del CCN Federica Vannelli, insieme all’Artigiano Perugino Fausto Ercolani e ai rappresentanti delle Associazioni di categoria, avrà come protagonisti i maestri cioccolatieri che guideranno i partecipanti in laboratori e show cooking, svelando i segreti della lavorazione del cioccolato, dalla fava di cacao al prodotto finito. L’evento si aprirà il 14 febbraio, con le scuole e i bambini, ma si proseguirà fino a domenica 16 febbraio, quando Willy Wonka, ispirato al celebre personaggio della "Fabbrica di Cioccolato", sarà presente per intrattenere il pubblico.

“La Festa del Cioccolato è l’occasione perfetta per festeggiare in dolcezza e far conoscere il cioccolato artigianale – ha dichiarato il Sindaco – Sarà un’opportunità unica per scoprire tutte le fasi della produzione del cioccolato, dai laboratori per bambini, agli incontri con il giornalista Stanislao Liberatore, esperto enogastronomo, che ci guiderà nell’abbinamento del cioccolato con il vino. A completare l'offerta, la scultrice Elisa Corallo, premiata per le sue sculture di cioccolato, realizzerà un'opera che verrà donata alla città. Un invito a tutti i cittadini e agli innamorati per trascorrere un weekend dolcissimo in piazza Varchi”

“La nostra piazza, cuore pulsante dell’evento, si trasformerà in un luogo tematico, con un grande cuore al centro e tante prelibatezze da scoprire – ha sottolineato l’Assessore Nocentini - Siamo felici che le scuole abbiano risposto con entusiasmo, coinvolgendo centinaia di bambini. Questa manifestazione rappresenta una vera e propria novità, ma data la grande risposta, siamo certi che sarà solo l'inizio”. Fausto Ercolano, organizzatore dell’evento, ha poi aggiunto: “Il nostro obiettivo è promuovere la cultura del cioccolato puro, in modo che le persone, soprattutto i più giovani, imparino a conoscere e apprezzare la qualità del prodotto che consumano”. Inoltre, i commercianti di Montevarchi parteciperanno all'iniziativa con una promozione speciale: chi scatta una foto sotto il cuore in piazza Varchi potrà ricevere un regalo nei negozi aderenti all'iniziativa, consultando il profilo social del CCN. Un'occasione in più per vivere un weekend dolcissimo in città, tra novità e gusto.