A lezione di vita e di sport. Il paralimpico Palmieri tra gli studenti del Petrarca

Un campione di vita per gli studenti del Petrarca. Importante evento quello organizzato dai docenti dell’istituto scolastico montevarchino, per mercoledì prossimo 8 maggio, in collaborazione con l’assessorato allo sport del Comune di Montevarchi.

A disposizione dei ragazzi ci sarà il campione paralimpico Stefano Palmieri che, a partire dalle 11.30, incontrerà gli alunni delle classi prime della scuola secondaria e, nel pomeriggio, poco dopo le 17, tutta la cittadinanza alla sala della Filanda che si trova nel quartiere della Ginestra all’interno dei locali che ospitano la "Fabbrica della conoscenza". Stefano Palmieri ha una triste storia alle spalle, nel 2002 a causa di un incidente stradale ha perso la vista ciononostante, con grande forza di volontà, si è ricostruito una vita praticando sport e iniziando, nello specifico, nel 2012, a giocare a golf.

La sua è stata una carriera in ascesa tanto che, nel 2014, entra a far parte della nazionale paralimpica con la quale, nel 2016, si classifica al primo posto al Japan Blind Open. Non tardano poi ad arrivare altri successi, tutti in serie, rispettivamente all’open Blind Italia, Irlanda e Olanda.

Tra i riconoscimenti più prestigiosi, nel 2019, viene anche insignito in Campidoglio, per la sua resilienza, ambizione e sfida nel portare avanti una quotidianità non certo facile ma che con grande orgoglio gli ha permesso di crescere e di diventare, a tutti gli effetti, un classico campione di vita. Non è un caso che nel 2023 è stato anche testimonial di "Follonica Città Europea dello Sport", dove peraltro risiede.

Mas. Bag.