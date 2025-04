A Bibbiena tutti pazzi per matematica tra campionati internazionali e giochi matematici

Arezzo, 8 aprile 2025 – I giovani studenti delle scuole del Comune di Bibbiena sono pazzi per la matematica, a dirlo, ogni anno, è l’alta partecipazione ai giochi e campionati internazionali che vedono impegnati decine di bambini e bambine, ragazze e ragazzi di tutte le scuole.

Oggi l’amministrazione, nella persona dell’Assessora Vittoria Valentini, è andata a complimentarsi con coloro che hanno ottenuto delle belle qualificazioni a livello nazionale.

L’Assessora si è recata quindi alle medie di Soci per complimentarsi con Francesco Griffini della IIB che dopo aver partecipato con altri 15 ragazzi e ragazze alle diverse selezioni per i Campionati Internazionali di Giochi Matematici della Bocconi di Milano, è il quinto su 114, che l’11 di maggio disputerà a Milano in presenza le finali.

Le fasi intermedie sono state una prima fase online che si è tenuta presso l’istituto di appartenenza, le semifinali presso la scuola capofila del progetto, ovvero il Redi di Arezzo e quindi le finali direttamente a Milano.

Alle Medie di Soci è la professoressa di Matematica Giovanna Giovani a promuovere tutte le iniziative inerenti i progetti legati alla matematica che ogni anno coinvolgono tanti studenti e studentesse e come ha detto la dirigente Antonietta Alessandro: “E’ importante aprire la scuola a iniziative esterne, per arricchire i nostri percorsi interni e offrire più opportunità agli studenti”.

L’istituto di Bibbiena ha partecipato ai Giochi Matematici per la Scuola Premio “Aldo Morelli” XVIII edizione. In questo caso si è classificato sempre per la II C Lorenzo Bendoni con un punteggio di 92 su 100. La finale si terrà il 23 maggio a Napoli. Qui parteciperà per la Primaria Beatrice Bonni di 5A con un punteggio di 91/100. Per Bibbiena la docente referente è Elvira Corrado, mentre la coordinatrice del progetto è Simona Bartolini.

Alla primaria la docente di matematica è Tatiana Bendoni. Vittoria Valentini commenta: “Con grande piacere porto l’amministrazione a scuola per complimentarmi con ragazzi, ragazze e docenti per progetti che portano le nostre realtà in giro per l’Italia. Il comune sostiene i giovani e le scuole intese non solo come contenitori sani e sicuri, ma anche come progettualità di valore che arricchiscono la comunità.

I giovani devono essere riportati al centro di un’attenzione comune, coinvolgendoli nelle decisioni e della condivisione di percorsi che hanno una ricaduta sulla loro vita. Ne hanno le capacità e noi il dovere di farlo. Felice di questi risultati che sono simbolo di un impegno che stiamo portando avanti nei loro confronti con grande entusiasmo”.