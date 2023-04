"52010 Art Festival" tra graffiti e mostre

Una rassegna di arte urbana per colorare vie e spazi pubblici di Capolona. Appuntamento oggi con la seconda edizione di "52010 Art Festival" con la presentazione e l’inaugurazione di una serie di opere diffuse realizzate da quattro artisti urbani italiani di fama internazionale nel paese. Il progetto di valorizzazione del territorio si è svolto con la direzione artistica di Matteo Bidini condotto dall’associazione Noidellescarpediverse insieme al Comune all’associazione Il Cerchio e Le Gocce di Torino, finanziato da un bando della Regione. Tre gli interventi di "52010 Art Festival": un laboratorio di arte urbana nelle classi terze della scuola media di Capolona con lezioni teoriche tenute da Bidini e pratiche dove gli studenti hanno appreso le basi per la realizzazione di un murales a cura dei due artisti Mr. Fijodor e Mach505. Questi due hanno realizzato un’opera pittorica nel sottopassaggio della stazione. La seconda attività alla Pro Loco Il Ponte dove uno degli autori di spicco dell’astrattismo italiano, Corn79, è intervenuto sulla facciata con un murales, terzo intervento all’uscita di Capolona sud con un’attività laboratoriale dei graffiti artist Reser insieme a due writer aretini per realizzare un muro di benvenuto. Oggi alle 15 tour guidato insieme agli artisti e inaugurazione della mostra del casentinese Matteo Giovani con reading di Samuele Boncompagni.