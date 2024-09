Una passeggiata teatrale nel centro storico di Arezzo con Giorgio Vasari

Arezzo, 16 settembre 2024 – Una passeggiata per il centro storico di Arezzo accompagnati da una guida d’eccezione: Giorgio Vasari. L’appuntamento è fissato per le 16.00 di sabato 21 settembre e per le 10.30 di domenica 22 settembre quando, con partenza da Museo di Casa Vasari in via XX Settembre, verrà messo in scena lo spettacolo itinerante “A spasso con Giorgio” promosso dalla collaborazione tra Associazione Castelsecco e Libera Accademia del Teatro.

L’arte teatrale, dunque, diventerà uno strumento per omaggiare il genio di Vasari in occasione dei 450 anni dalla morte attraverso un percorso tra le opere diffuse per il centro storico che sarà realizzato con il patrocinio del Comune di Arezzo e con il contributo di Consiglio Regionale della Toscana e Fondazione Guido d’Arezzo.

«Volevamo inserire nel nostro programma un omaggio a questo grande aretino - commenta Mario Bruni, presidente dell’Associazione Castelsecco, - e appena ci è stata presentata l’idea dalla Libera Accademia del Teatro l’abbiamo colta con grande entusiasmo. Siamo felici per questo originale contributo, ennesima prova di una collaborazione consolidata e ricca di soddisfazioni, ma anche sicuri che sarà particolarmente apprezzato dal pubblico».

“A spasso con Giorgio” proporrà una camminata lenta che, dal Museo di Casa Vasari, si snoderà poi attraverso le chiese della Santissima Annunziata e delle Sante Flora e Lucilla in Badia, per arrivare infine fino al palazzo di Fraternita dei Laici in piazza Grande.

Questo itinerario farà affidamento sulla costante presenza dell’attore e autore Uberto Kovacevich della Libera Accademia del Teatro che indosserà le vesti di Vasari e che permetterà al pubblico di apprezzarne alcune delle più importanti opere del periodo aretino e di conoscere una selezione di personaggi che hanno fatto parte della sua vita tra cui la giovanissima moglie Nicolosa Bacci e l’amico Rosso Fiorentino (interpretati, rispettivamente, da Maria Iside Friscia e da Giulio Squarcialupi).

Il testo di “A spasso con Giorgio” è stato tratto da documenti storici e artistici studiati dallo stesso Kovacevich con il contributo scientifico di Friscia che saranno messi in scena in una chiave leggera e istrionica, andando così a proporre un inedito e coinvolgente format con cui raccontare il grande artista.

Lo spettacolo, diretto dalla regia di Amina Kovacevich, farà affidamento anche sul coinvolgimento di altri allievi-attori della Libera Accademia del Teatro, con Alessia Innocenti, Valentina Lupi, Alma Magnani, Maria Rizzo, Caterina Stefanelli ed Elisa Verdini che diventeranno protagonisti della drammaturgia.

I costumi di Matelda Bigi, infine, contribuiranno alla rappresentazione realistica di fatti e personaggi dell’epoca, permettendo così di vivere un reale viaggio indietro nei secoli. «Questa iniziativa - commenta Amina Kovacevich, - consolida la collaborazione della Libera Accademia del Teatro con l’Associazione Castelsecco e cade in un momento di particolare dinamismo per la nostra scuola che, nel mese di settembre, ha ripreso i corsi di recitazione e di musical.

La nostra volontà è di accompagnare cittadini di tutte le età alla scoperta dell’arte teatrale per arrivare a vivere tutte le emozioni del palcoscenico e a mettere in scena veri e propri spettacoli.

“A spasso con Giorgio” è una dimostrazione diretta del nostro impegno dove condivideremo questa arte con la cittadinanza e dove andremo a presentare una produzione originale in cui saranno coinvolti gli stessi attori dei nostri corsi».