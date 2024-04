Torna “Arezzo selezione vintage”: un salto indimenticabile nel passato

Arezzo, 5 aprile 2024 – Arezzo si tuffa nel fascino del vintage con Arezzo Selezione Vintage, un evento imperdibile che si terrà il 6 e 7 aprile nella suggestiva Chiesa e Sala Mostre di Sant'Ignazio, un vero gioiello ancora poco conosciuto della città e che l’evento permetterà di aprire e di visitare in tutta la sua bellezza.

La manifestazione accoglierà circa una ventina di selezionati espositori di abbigliamento ed accessori d’epoca, provenienti da tutta Italia. L'obiettivo è chiaro: far riscoprire a tutti il piacere del vintage e svelare al pubblico le meraviglie nascoste di Arezzo.

Abiti, oggetti e atmosfere di un'epoca passata trasporteranno i visitatori in un viaggio indimenticabile nel tempo. La manifestazione, realizzata dal Consorzio Arezzo Fashion in collaborazione con le Fondazioni Arezzo Intour e Guido d’Arezzo, vuole suscitare grande interesse in tutto il territorio e regalare un’esperienza di shopping diverso dall’ordinario e di assoluta qualità.

Lo spirito della fiera è quello di trasportare il pubblico in un viaggio emozionale nello stile e nei ricordi, dar loro la possibilità di immergersi nella “storia”, affinché il passato diventi fonte d’ispirazione per il presente ed il futuro.