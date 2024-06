Shopping sotto le Stelle a Casa Museo Ivan Bruschi

Arezzo, 27 giugno 2024 – Sabato 6 luglio in occasione della manifestazione “Shopping sotto le Stelle”, organizzato dalla Confcommercio delle province di Firenze-Arezzo con il patrocinio del Comune di Arezzo, la Casa Museo Ivan Bruschi propone un’iniziativa rivolta a tutti gli aretini e ai turisti presenti in città. Per le ultime settimane della mostra “La libera maniera. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo” aperta fino al prossimo 21 luglio, verrà offerto l’ingresso al prezzo speciale di 1 euro a tutti coloro che, acquistando nei negozi del centro storico nel periodo dei saldi, presenteranno un proprio scontrino alla biglietteria di Casa Bruschi.

Un’occasione per cittadini, appassionati e turisti di non perdere la visita all’esposizione che illustra la breve esperienza astratta avutasi tra le due guerre con personalità come Alberto Magnelli e Corrado Cagli, per poi aprirsi a una libertà di maniere, che vuole essere anche un omaggio a Giorgio Vasari nell’anno delle sue celebrazioni, guardando all’arte polimaterica come in Alberto Burri o a nuove dimensioni come in Lucio Fontana.

Nelle sale espositive di Casa Bruschi sarà inoltre possibile ammirare artisti quali Carla Accardi, Achille Perilli, Emilio Vedova, Gillo Dorfles, Bruno Munari, Atanasio Soldati, Gianni Monnet, Antonio Sanfilippo, Carol Rama, Renata Boero, Regina e Paola Levi Montalcini, Gastone Novelli e molti altri. Per bambini e ragazzi disponibili le simpatiche carte didattiche per una visita in famiglia all’insegna di arte, cultura e divertimento.