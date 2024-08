San Giovanni Valdarno, Simone Cristicchi e Amara cantano Battiato

San Giovanni Valdarno (Arezzo), 15 agosto 2024 -Simone Cristicchi e Amara insieme, il 26 agosto a San Giovanni Valdarno in piazza Masaccio alle 21,30 con "Torneremo ancora". Un viaggio musicale alla ricerca dell’essenza nella confusione della modernità, un rapimento, mistico e sensuale, tanto necessario in questo tempo in cui viviamo. Ispirati al repertorio mistico del grande Franco Battiato, i due artisti si rendono interpreti con grazia e rispetto dei messaggi spirituali che ne hanno reso immortale l’opera. Un’occasione per riscoprire un’eredità preziosa, in una nuovissima veste arrangiata dal Maestro Valter Sivilotti Pochi sono gli artisti come Franco Battiato, capaci con le loro opere di “cucire” terra e cielo, raggiungendo la rara armonia in grado di risvegliare e accarezzare l’anima. Pellegrino dell’Assoluto e rivoluzionario della musica, ha lasciato un patrimonio inestimabile, in cui alla forma canzone si sposa una profonda tensione spirituale: dalla preghiera universale L’ombra della Luce alla struggente La cura, passando per E ti vengo a cercare fino a Torneremo ancora, il suo ultimo brano inciso e non a caso il titolo scelto per il concerto. "È la libertà che ho sempre ammirato in Battiato – rivela Cristicchi - . Gli devo molto, devo molto alla sua infinita grazia, al suo modo di concepire l’arte come “missione” per aiutare la crescita e l’evoluzione spirituale dei propri contemporanei. “Viaggiare nella consapevolezza della coscienza lucida di Battiato è stato come spingermi oltre confine, un elevarsi a nuove frequenze, altri codici, altre certezze, alte visioni del Sé e della realtà circostante: sottolinea Amara. Una trasmutazione radicale, direi, per chi come me cerca verità e orizzonti nuovi da valicare. Grazie a Franco ho capito che è solo oltrepassando sé stessi che si può raggiungere quel “Centro di gravità permanente” che tanto cerchiamo”. “Avvicinarsi a un gigante come Battiato non è un compito facile. Simone Cristicchi e Amara possiedono la profondità d’animo necessaria per affrontare con successo questa sfida”: afferma Franz Cattini, fondatore di Imarts e storico manager di Franco Battiato. Sul palco, accompagnano i due artisti il Maestro Valter Sivilotti al piano e i solisti dell'Accademia Naonis di Pordenone (Lucia Clonfero, Igor Dario, Alan Dario, U.T. Gandhi, Franca Drioli). I bglietti si possono acquistare presso la Proloco San Giovanni Valdarno, piazza Cavour, 3 - tel. 055 9126268; Materiali Sonori San Giovanni Valdarno, via 3 Novembre, 2 - tel. 055 9120363 - 350 0247307; la biglietteria in piazza Masaccio - San Giovanni Valdarno solo lunedì 26 agosto (dalle ore 17). Maurizio Costanzo