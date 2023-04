Porta Sant’Andrea, appuntamento con la “Nana bike”

Arezzo, 11 aprile 2023 – Tutto pronto per la seconda edizione della Nana Bike 2023, la ciclo-pedalata in stile gravel organizzata dal quartiere di Porta Sant’Andrea in programma sabato 15 aprile. Quest’anno sarà possibile scegliere due tipi di percorso: il lungo, circa 80km con un dislivello di circa 800m, e il corto di circa 40km con un dislivello di circa 300m, entrambi con il 60% di terreno sterrato.

La manifestazione si svolgerà nel pieno della filosofia gravel, sostantivo che in italiano sta per “ghiaia” o “terriccio”, e si dipanerà tra sterrati, argini, single track, strade secondarie, ciclabili, strade di campagna e centri urbani attraverso vie sperdute con l'idea di promuovere il territorio aretino con lo spirito del cicloturismo sostenibile, dove ognuno con la propria andatura può gustarsi e assaporare ciò che lo circonda.

La partenza ufficiale sarà da piazza San Giusto alle 8.30 con metodo “alla francese” (che significa a gruppetti più o meno scaglionati) e il costo d'iscrizione sarà di € 25,00 per il lungo e € 20,00 per il corto fino al 13 aprile, poi la quota verrà maggiorata. Anche l’arrivo sarà davanti alla sede del Quartiere di Porta Sant’Andrea.

Durante il percorso si potrà godere della bellezza di ponte Buriano, costruzione romanica che attraversa il fiume Arno, degli oliveti e delle vigne delle tenute del Borro e Setteponti fino ad attraversare lo splendido borgo medievale Laterina.

A metà percorso (solo percorso lungo), una breve e ripida salita porterà alla “Big Bench” di Castiglion Fibocchi (grande panchina gialla) dove si potrà godere di una vista mozza fiato sulla valle dell'Arno. Al rientro verso la città si passerà accanto all'acquedotto Vasariano e alla splendida Villa Severi.

Durante lo svolgimento della pedalata dovrà essere rispettato il codice della strada e i partecipanti saranno tenuti all’uso obbligatorio del casco rigido. Per maggiori info contattare i seguenti numeri: 320 6297974 – 328 733 1786 – 339 300 4215 o inviare una email all’indirizzo [email protected]

Per l’iscrizione on line, il programma completo e i regolamenti cliccare su: www.nanabike.it e https://www.endu.net/it/events/nana-bike/. L’evento si concluderà la sera stessa con una cena a base di "nana", l'anatra arrosto, il piatto della cucina aretina per eccellenza, organizzata dal Quartiere di Porta Sant'Andrea nella sala d’Armi (prenotazione al 366 386 7800).

PROGRAMMA

§ Ritrovo ore 7.45 presso la corte del Museo del Quartiere di Porta Sant’ Andrea in Piazza San Giusto

§ Consegna pettorali dalle ore 7.45 alle ore 8.30

§ Partenza Nana Bike (percorsi Lungo e Corto) dalle ore 8.30 alle ore 9.00 “Alla Francese”

§ Ristoro presso Big Bench di Castiglion Fibocchi dalle ore 11.00 circa (solo percorso LUNGO)

§ Pasta party dalle ore 13.00 alle ore 14.30

§ Docce disponibili dalle ore 12.30 alle ore 14.30