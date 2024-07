“Naturalmente Pianoforte”: Filippo Graziani e tutti gli altri appuntamenti

Arezzo, 18 luglio 2024 – Naturalmente pianoforte, nella sua edizione 2024 è, innanzitutto, il festival anima del Casentino: considera, infatti, la valle come un corpo unitario, la coinvolge e valorizza nel suo insieme, puntando sul fascino di tutti i centri storici e dei borghi, portando la manifestazione in ben 40 spazi diversi distribuiti in tutti i Comuni dell’area e nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Su questo territorio distende un’onda musicale fatta di 90 concerti (in gran parte gratuiti), composta da 170 artisti e capace di aprirsi, da quest’anno, al contributo trasversale di tante altre forme artistiche, dalla pittura alla fotografia, dalla letteratura al mondo dei fumetti.

Una contaminazione tra generi e linguaggi artistici che caratterizza anche il programma di venerdì 19 luglio, terza giornata del festival.

LA MUSICA: Un’altra terna di spettacoli ci attende per guardare in direzioni diverse, ma rispettose di una qualità che resta la nostra prima esigenza: per iniziare, una giovane pianista emergente, ISABELLA TURSO (ore 19 - Castello di Porciano, Stia), poi un tuffo nella storia della nostra migliore tradizione rock d’autore, con la band di FILIPPO GRAZIANI che a Stia ricorderà il canzoniere del suo indimenticato papà, Ivan (ore 21 - piazza Tanucci); epilogo di giornata con un set speciale, dove la sperimentazione sonora di DANIELE LEDDA dialogherà per un momento di performance visuale, opera di SARA PITTAVINI, che dipingerà e disegnerà sul fluire della musica (ore 23 - LA.B ex lanificio Berti).

DAL TRAMONTO ALL’ALBA: È lo spazio per i percettivi, coloro i quali vogliono dare una lettura corale sul futuro e non potevamo che scegliere il senza tempo della notte. “Più che una serie di esibizioni è un luogo per guardare il mondo da un’altra prospettiva” secondo LUIS DI GENNARO che ha ideato questa nuova sezione del festival che avrà come protagonisti CLICK & GROOVE e il “Rock anni ‘80” (ore 20 - Lungarno, Pratovecchio); VINCENZO DANISE con “Le storie che si nascondono nei vicoli di Napoli” (ore 21 - Lungarno, Pratovecchio); MARK BALDWIN HARRIS (ore 22 - Lungarno, Pratovecchio); Lai (ore 23 - Lungarno, Pratovecchio); PAOLO MONETI (ore 00.30 - LA.B ex lanificio Berti, Pratovecchio); le “Frontiere anti musicali” di LUIS DI GENNARO e WALTER VIVARELLI & ADOLF ANNECHIARICO (ore 01.00 - LA.B. ex lanificio Berti, Pratovecchio); le “Poesie in dolce stil novo” di FABIO GUERRA (ore 01.30 - LA.B. ex lanificio Berti, Pratovecchio); cui seguirà il “Transition-Piano live concert” di GIULIO FAGIOLINI (ore 2.00 - LA.B. ex lanificio Berti, Pratovecchio); PAOLO MONETI presenta il film "Mixed by Erry" (ore 03.00 - LA.B. ex lanificio Berti, Pratovecchio).

All’alba, al "Podere Sommo alla Villa" (Coffia, Pratovecchio), avremo l’occasione di assistere a “La matematica come una danza nel vuoto” con ROSEMARY ENEA ed ERICA OCCHIONERO (ore 5.00); “La camera di poesia” con CLAUDIA FABRIS (ore 5.30); “Yoga Con-tatto massaggi per eroi stanchi” insieme a GIUSEPPE MICCOLI (ore 6.00); per finire con il “Pilates Matwork” con SILVIA CECCONI (ore 06.00).

MUSICA NEI BORGHI: Una serie di concerti diffusi anche nei borghi e nei centri abitati più piccoli e defilati del Casentino, spesso di rara bellezza, ricchi di fascino e di storia, senza i quali è difficile cogliere l’anima di questo territorio. Venerdì 19 luglio i pianoforti suoneranno a Lierna (Poppi), con FIAMMA VELO e le “Musiche tra stelle e sogni” (ore 18.30), alla chiesa di Santa Maria Assunta di Badia Prataglia (Poppi), con NICHOLAS GELLI eMASSIMILIANO CUSERI (ore 21); a Raggiolo nella chiesa di San Michele Arcangiolo, “Piano duo” con SOFIA CABRUJA & CARLES LAMA (ore 21), infine, al Castello degli Ubertini di Chitignano, GIOVANNI PAOLO FAVALE in “Riflessioni musicali. Dalla musica classica all’improvvisazione jazz, un modo per raccontare e raccontarsi” (ore 21).