Natura ad Arte: memoria, artificio, paesaggio: torna il trekking urbano

Arezzo, 30 ottobre 2024 – Con un doppio appuntamento anche Arezzo partecipa alla XXI Giornata nazionale del trekking urbano, un’iniziativa che unisce tantissime città italiane e che invita a scoprire passeggiando alcuni angoli meno conosciuti dei centri urbani.

“Natura ad Arte: memoria, artificio, paesaggio” è il tema proposto per l'edizione 2024 che, ad Arezzo, verrà declinato in due diversi percorsi. Venerdì 1 novembre chi lo desidera potrà partire per un percorso tra vicoli, piazze e musei seguendo un itinerario che dal tempo degli Etruschi arriva fino al tardo Rinascimento e si rivela attraverso gli scrigni dell’arte e della storia della città.

Attraverso aneddoti curiosi, la passeggiata permetterà la scoperta di luoghi di grande fascino normalmente non aperti al pubblico, dove ancora risuonano i nomi dei grandi aretini dell’arte come Piero della Francesca e Giorgio Vasari.

L’incontro con la guida è previsto alle ore 10.00 con ritrovo nel Quartiere di Porta del Foro presso Porta San Lorentino. Il percorso di circa 3 chilometri avrà una durata di circa 8 ore. Previsto pranzo al sacco. Saranno inclusi ingressi a Casa Vasari, Museo di arte medievale e Moderna, Fortezza medicea, Palazzo di Fraternita, Museo della Giostra e Palazzo Comunale Sabato 2 novembre sarà invece proposto un trekking tra città e campagna, dove l’arte è immersa nel verde e la natura è ritratta nell’arte.

Un viaggio che parte dalla Chimera per arrivare alla storia del brigante Gnicche, passando per i grandi del Rinascimento con una passeggiata lungo il tratto monumentale dell’Acquedotto Vasariano. Un percorso segnato da storie vivaci e divertenti alla scoperta dell’aspetto più umano e meno noto dei personaggi che nel bene o nel male hanno fatto la storia della città.

L’incontro con la guida avrà luogo alle ore 10.00 con ritrovo nel Quartiere di Porta del Foro presso Porta San Lorentino. Il percorso di circa 6 chilometri si svolgerà in circa 7 ore ed è previsto il pranzo al sacco. Sono inclusi ingressi a Casa Vasari e Fortezza medicea.