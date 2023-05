“L’incanto della Voce 2023”, primo appuntamento con “C(u)ori in Coro”

Arezzo, 19 maggio 2023 – Dopo alcuni anni di STOP forzato riparte la Rassegna Musicale Corale “L’incanto della Voce” dell’Associazione Voceincanto dedicata alla magia della voce e della musica corale.

Domani alle 19 nella splendida Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Arezzo, il concerto “C(u)ori in Coro” realizzato con la presenza del Coro Escursioni Armoniche della Scuola di Musica di Fiesole diretto da Chiara Quattrini e dalle formazioni corali dell’Associazione Voceincanto.

Un evento ad ingresso libero dove sarà possibile immergersi in un suggestivo percorso corale fatto di autori e periodi musicali completamente differenti. Il programma. Il pomeriggio musicale vedrà alternarsi sotto la direzione di Gianna Ghiori i giovani pluripremiati del “Coro Giovanile Voceincanto” al Coro “Cantori di Vita” che eseguirà la “Messe Breve in C aux Chapelles” di Charles Gounod, componimento di rara bellezza e dolcezza musicale, al pianoforte Lorenzo Magi.

Ospiti e protagonisti del concerto i cantori del Coro Escursioni Armoniche della Scuola di Musica di Fiesole con il loro Direttore Chiara Quattrini. Alla direzione artistica dell’intera rassegna “L’Incanto della Voce” il Maestro Gianna Ghiori che dichiara: “E’ una vera gioia poter ricominciare ad ospitare Cori ed Artisti amici visto che questi anni hanno impedito a tante realtà di esibirsi e portare la propria voce in giro per l’Italia e per il mondo.

Siamo felici di ospitare per questo primo appuntamento la collega Chiara Quattrini e la sua bella realtà corale. Ospitando il Coro Escursioni Armoniche e Chiara portiamo ad Arezzo con orgoglio una rappresentanza della prestigiosa Scuola di Musica di Fiesole.

Domenica 28 Maggio, sempre a Santa Maria delle Grazie in Arezzo, sarà invece la volta di ospitare il Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena e potremo ascoltare l’Oratorio “Il Primo Omicidio” di Scarlatti eseguito dalla classe di canto della grande Laura Polverelli e dall’Orchestra “Franci” di Siena diretti dal Maestro Christa Bützberger.

Siamo felici ed onorati di tali collaborazioni e di poter regalare questi importanti appuntamenti alla città di Arezzo”. La rassegna ed i concerti sono patrocinati da ACT, Associazione Cori della Toscana, dal Comune di Capolona e sostenuti dalla Regione Toscana. Tutti gli appuntamenti della rassegna sono ad ingresso libero e gratuito.