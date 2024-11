Letture ad alta voce, incontri con i genitori e yoga per future mamme, ecco il calendario di attività del nido “Il Castello di Camucia”

Arezzo, 22 novembre 2024 – Incontri per genitori, yoga per mamme in attesa, lettura ad alta voce e tanti giochi. Il calendario delle attività nei nidi di infanzia di Polis società cooperativa è molto ampio e annuncia un 2025 ricco di offerte educative per genitori e bambini, con l’intenzione è di offrire un servizio alla genitorialità che costituisca vero e proprio supporto ed occasione di crescita personale e sociale Il 18 dicembre presso il nido “Il Castello” (via XXV aprile a Camucia) si svolgerà l’incontro “Leggere? È un gioco da bambini, l'importanza della lettura come forma di accudimento nei primi 1000 giorni di vita” con la pediatra Laura Fedeli.

Il 23 gennaio appuntamento con “Il circolo della sicurezza - l’importanza della relazione affettiva e della responsività genitoriale per la crescita dei bambini” con le psicologhe e psicoterapeute Giulia Franchini e Chiara Castracani.

Il 20 febbraio si terrà l’incontro con “Giocare con le parole - come facilitare lo scambio e il linguaggio nei bambini” con la logopedista Nila Brandi. Il 18 marzo, il 22 aprile e il 20 maggio si terrà un ciclo di incontri di supporto alla genitorialità “Essere genitori che avventura” con lo psicologo Nicola Fusco.

Il 10 giugno si terrà il corso di disostruzione pediatrica con gli esperti del Centro di alta formazione Hands for Life. Gli incontri inizieranno alle ore 18. Ogni mercoledì, da dicembre a gennaio dalle ore 18 alle 19, infine, tornano le sedute di yoga per mamme in attesa, a cura di Laura Divulsi.

Lo yoga prenatale è una forma di yoga appositamente progettata per le donne in gravidanza, mirata a creare un equilibrio tra le dimensioni: emotiva, mentale, fisica e spirituale. La partecipazione è gratuita, richiesta la prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni Polis cooperativa sociale, segreteria Cortona 0575678382.