L’Epifania a Montevarchi, con la visione de “Il Grinch” al Politeama e l’arrivo delle befane in vespa

Arezzo, 4 gennaio 2024 – Una festa dell’Epifania interamente dedicata ai bambini con il consueto appuntamento cinematografico e con l’arrivo delle befane in vespa nel centro storico.

Sabato 6 gennaio, sarà proiettato il film “Il Grinch” presso lo Spazio Politeama, con una prima visione a partire dalle ore 10.30 e le altre nel pomeriggio, alle ore 14.00 e alle 17.30, tutte ad ingresso gratuito. Per l’iniziativa è ancora possibile munirsi di biglietto rivolgendosi all’Ufficio Urp del Comune di Montevarchi, in via dei Mille n.7, anche domani 5 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, oppure recandosi direttamente al Politeama prima di ogni proiezione.

Il film è basato sull’omonimo racconto scritto dal Dr. Seuss ed è il terzo adattamento cinematografico della storia. La trama segue le vicende del protagonista, il Grinch, che nella versione italiana ha la voce dell’attore Alessandro Gasmann, e del il suo cane Max, che vivono nella città di Chi Sarà. Qui, le persone simili agli umani, chiamate “Chi Saranno”, sentono con entusiasmo la celebrazione del Natale.

L’unico fuori dal coro è appunto il Grinch, una creatura scontrosa, irascibile, dal pelo verde e con un cuore "due taglie troppo piccolo", che vive nella sua caverna insieme al cane Max e scende a “Chi Sarà” solo per fare la spesa al supermercato e molestare i cittadini.

Nel corso del film, però, il protagonista subirà un cambiamento che lo porterà a migliorarsi Sempre nel pomeriggio di sabato, le befane arriveranno in via Roma in vespa, grazie all’intraprendenza e la simpatia del Vespa Club di Montevarchi, fermandosi all’altezza di piazza Varchi per dare ai bambini presenti caramelle e dolcetti, portando gioia e divertimento, ma chiudendo anche il calendario di una lunga programmazione di eventi che ha accompagnato grandi e piccini durante il periodo natalizio riscuotendo molta partecipazione da parte della cittadinanza.