Le Donne di Shakespeare, terza edizione a Palazzo Albergotti

Lo spettacolo

Arezzo, 6 marzo 2023 – Il prossimo appuntamento di Le Donne di Shakespeare è alle porte. Mercoledì 8 marzo lo spettacolo di rumorBianc(O) ispirato alle eroine del Bardo torna nel centro storico di Arezzo. Ore 18, Palazzo Albergotti: ecco le coordinate per il pubblico dell’edizione numero tre dell’iniziativa, co-organizzata con l’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Arezzo e in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo.

Così, in occasione della Giornata internazionale della donna, la drammaturgia originale di Camilla Mattiuzzo riporterà in scena una rivisitazione contemporanea di celebri figure femminili nate dalla penna dello scrittore inglese. Come si comporterebbero le “paladine” di Shakespeare se fossero nate ai giorni nostri? È da questa domanda che i personaggi di rumorBianc(O) hanno preso vita, cominciando a pensare, sentire e muoversi tra una seduta di psicoterapia, una lezione di yoga e un giro sulle app di dating.

Nei quattro monologhi dello spettacolo Desdemona (Eleonora Angioletti), Lady Macbeth (Alessandra Bedino), Ofelia (Chiara Cappelli) e Giulietta (Sara Venuti) daranno voce ad un flusso di coscienza allo stesso tempo ironico e nostalgico. Ancora una volta l’intrattenimento per tutte le età si intreccia con la riflessione condivisa su tematiche estremamente attuali, dall’emancipazione femminile alla parità tra i sessi, dalla violenza di genere all’autodeterminazione. Carlotta Mangione, fool scespiriana per un giorno, avrà il compito di guidare il pubblico in un percorso teatrale coinvolgente, accompagnandolo anche fisicamente da una stanza all’altra di Palazzo Albergotti.

Proprio questa perla dell’architettura neoclassica della città, sede della Soprintendenza, è il palcoscenico prescelto per la terza data dell’evento. Uno spazio inusuale per il teatro in cui, alla maniera tipica di rumorBianc(O), la recitazione si combinerà con la musica dal vivo della violinista Elena Rocchini e con le micro visite guidate a cura di Centro Guide Arezzo e Provincia.

“Siamo molto felici di poter ripetere Le Donne di Shakespeare e di farlo in una nuova location - commenta Chiara Renzi, presidente di rumorBianc(O) e direttrice artistica dell’iniziativa - Sarà una tappa ulteriore per riscoprire una bellezza storico-artistica di Arezzo, stupenda come la risposta che continuiamo ad avere da parte di tutte le persone che ci chiedono di partecipare. Per festeggiare questo traguardo, a breve partiremo per la prima data della tournée fuori regione: sabato 11 marzo, all’Abbazia di San Nilo a Grottaferrata”.