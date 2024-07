La sindrome di Peter Punk in concerto al New factory

Arezzo, 17 luglio 2024 – Dal tardo pomeriggio fino a mezzanotte, cinque ore di musica punk-rock non stop, dj set, live painting e giochi di abilità nelle retrovie green del Centro Giovani New Factory, via Masaccio 6, zona Saione, Arezzo! A scaldare i motori dalle ore 19.00 il dj set a cura del dj e produttore Nova Gro per poi passare senza indugi ai live di OCB (giovanissimo power duo aretino nato e cresciuto nella sala prove del New Factory), Objct e (udite udite) La Sindrome Di Peter Punk, gli irriducibili del punk rock italiano! A mettere la ciliegina sulla torta: la nostra area bar, il live painting di Jò Spuenz e l'angolo giochi da "giostrai" a cura di Gioia Stardust. BIOGRAFIE La Sindrome di Peter Punk, il personale continuum di Nicolò, storico frontman dei Peter Punk, band punk italiana con alle spalle più di 1000 concerti in tutta la nazione. Il progetto nasce durante la pandemia e si distingue sin da subito sia per l’intensa attività live portando sul palco i brani più famosi dei Peter Punk, sia per le prestigiose collaborazioni con band come Dari, Los Fastidios, Radiosboro. La band, composta da: Nicolò (voce e chitarra), Michael (batteria) Pietro (basso) è costantemente in tour in tutta Italia e anche in Svizzera. Con il singolo "Fleximan" raggiungono 5.000.000 di visualizzazioni sui social e si fanno notare dalle più importanti testate nazionali.

OBJCT Oggetto come contenuto, entità, ricerca o desiderio.

È proprio da questa ricerca e desiderio che nasce Objct, band la cui convergenza di idee e influenze deflagra per la prima volta nel 2023, con l’uscita dalla grotta del primo EP The Unknown // Liza, seguito a breve distanza da Feed the Fire EP.

Un incontro di influenze multiformi che dà vita ad un mix imprevedibile, magnetico e immaginifico, teso a lasciare l’ascoltatore spiazzato e depredato dei suoi punti di riferimento.