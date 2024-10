La Francia apre la tre giorni dei sapori ad Arezzo

Arezzo, 9 ottobre 2024 – Sarà la Francia a dare il via alla diciottesima edizione del Mercato Internazionale di Arezzo, un evento che riunisce culture e sapori da tutto il mondo.

L'inaugurazione si terrà venerdì 11 ottobre alle ore 12:00 in via Niccolò Aretino, dove lo stand francese aprirà ufficialmente i festeggiamenti con piatti tipici come il pollo alla Provenzale, la tartiflette e la birra transalpina.

Anche quest’anno insieme ai vertici della Confcommercio, in testa il presidente aretino Francesco Butali e il direttore aggiunto Catiuscia Fei, saranno presenti al taglio del nastro numerose autorità: il prefetto di Arezzo Clemente di Nuzzo, il questore Maria Luisa di Lorenzo, il presidente della Camera di Commercio Arezzo-Siena Massimo Guasconi, l’assessore alle attività produttive del Comune di Arezzo Simone Chierici, i consiglieri regionali Gabriele Veneri e Vincenzo Ceccarelli e la presidente di Atam Arezzo Carla Tavanti.

Il Mercato, nato da una iniziativa di Confcommercio e FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) con il patrocinio del Comune di Arezzo, della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, il contributo di Pancar Dfsk e la collaborazione di Fondazione Arezzo Intour, Discover Arezzo e Atam, offrirà ai visitatori l’occasione di esplorare più di 300 stand gastronomici e artigianali provenienti da oltre 30 Paesi e dislocati tra via Spinello, via Niccolò Aretino, via Guadagnoli, via Margaritone, piazza San Jacopo e piazza Sant’Agostino. Insieme al cibo non mancherà l’intrattenimento, tra gli stand e nel cuore della città: sabato 12 ottobre alle ore 21:00, in piazza Sant’Agostino, si terrà il concerto gratuito del gruppo Umagroso, nota band soul&funky che farà ballare grandi e piccini.

La performance, che vedrà sul palco nove elementi della band, è resa possibile grazie al supporto dei commercianti della piazza, tra cui Bevi Ama, Birrificio San Girolamo, La Piccina, Vineria Ciao, Il Botteghino e Astrolab Caffetteria. Gli stand del mercatino saranno aperti da venerdì a domenica con orario continuato dalle 10 all’una di notte.