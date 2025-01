Il sindaco Ghinelli legge Dante e porta in Piazza Grande il canto di Ulisse

Arezzo 8 ottobre 2021 - Dopo Giuseppe Fanfani, già sindaco di Arezzo, appassionato dantista e orami celebre declamatore, anche il sindaco Alessandro Ghinelli legge Dante. Per farlo ha scelto la maratona che l’associazione In arce Dantis ha organizzato fino al 21 dicembre in piazza Grande con la lettura di un canto al giorno per cento giorni dall’Inferno al Paradiso. Oggi 8 ottobre alle 17 la maratona è arrivata a uno dei canti già belli. Ghinelli ha scelto il XXVI conosciuto come il canto di Ulisse, quello dell’eroe errante che invita i suoi uomini a “non viver come bruti” e che gli dei si ostinano a spingere lontano dalla sua Itaca.

Sono tanti i personaggi che si sono iscritti all’evento “Arezzo canta Dante” ideato da Stefania Maggini per la lettura integrale della Divina Commedia. Sabato 9 ottobre sarà la volta di Stefano Pasquini, che fra l’altro al poeta ha dedicato il libro “ Dante e gli aretini nella Divina Commedia” che leggerà il canto XXVII. Domenica 10 ottobre in piazza ci sarà lo scrittore Pier Ferruccio Rossi per la lettura del canto XXVIII. Lunedì 11 ottobre da Firenze, Lorenzo Bastida della Società Dantesca Italiana, martedì 12 ottobre torna la poetessa Fabrizia Fabbroni per il trentesimo canto, quello dei falsari, mercoledì 13 ottobre ci sarà il direttore sanitario delle Terme di San Giovanni a Rapolano, Paolo Bruno con il XXXI che porta Dante nel Pozzo dei Giganti, giovedì 14 ottobre l'attrice aretina Alessandra Bedino accompagnerà nel XXXII nel girone dei traditori dei parenti, venerdì 15 ottobre gli attori Lenny Graziani e Gabriele Acciai leggeranno un altro straziante canto, quello di Ugolino, sabato 16 ottobre Dema Alvi, studente della IV C del Liceo Classico Petrarca conclude il viaggio all’Inferno con il XXXIV canto.

Tutti i video delle letture dei canti sono disponibili sulla pagina Facebook di InArceDantis.