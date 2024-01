“Farà giorno” in scena al teatro degli Antei

Arezzo, 8 gennaio 2024 – Prosegue la stagione di prosa del Teatro degli Antei, organizzata dal Comune di Pratovecchio Stia e dalla Fondazione Toscana Spettacolo.

Venerdì 12 gennaio (ore 21.00) va in scena FARÀ GIORNO, divertente e commovente commedia in due atti di Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi interpretata da Antonello Fassari, Alvia Reale e Alberto Onofrietti, per la regia di Piero Maccarinelli (produzione Teatro Franco Parenti). Uno spettacolo intenso e allo stesso tempo ricco di humour.

Testo abile e ben scritto che offre uno spaccato di storia italiana attraverso tre generazioni: un partigiano deluso, una ex br ora volontaria e un giovane fascistello non convinto. Un confronto tra due epoche e due mondi contrapposti che regala grandi emozioni.

Manuel, giovane fascistello impunito della periferia romana, investe con l’auto Renato, comunista dal cocciuto istinto pedagogico. Per evitare una denuncia per guida senza patente, il giovane tratta con lui un periodo di assistenza a domicilio.

È così che due mondi tanto distanti per età̀ e cultura, due espressioni così caratterizzanti della storia del nostro paese, si incontrano e scontrano, tra momenti esilaranti, sorprese e inganni. Ne nasce uno scambio reciproco molto più̀ profondo di quanto loro stessi potessero mai sospettare.

Ma c’è anche un ritorno inaspettato, quello della figlia di Renato, ex terrorista denunciata alla polizia. Nell’interazione, i tre scoprono debolezze, paure e il proprio orgoglio… Ciascuno impara e insegna.