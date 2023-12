Cortona, un sacco di eventi sotto l’albero. Lungo ponte di Natale con concerti e spettacoli

Arezzo, 22 dicembre 2023 – Un «ponte di Natale» ricco di eventi a Cortona, dopo la presentazione degli appuntamenti del Capodanno, anche nei giorni della vigilia fino a dopo Santo Stefano, prosegue la programmazione offerta dall’Amministrazione comunale con la regia di Cortona Sviluppo e la collaborazione di artisti e associazioni.

In piazza Sergardi questo venerdì pomeriggio e domani, sabato 23 dicembre, torna «Il gusto dello shopping a Camucia» con giocoleria e intrattenimenti per bambini. Appendice sabato mattina anche al centro commerciale I Girasoli.

Questa sera, venerdì 22 dicembre alle 21 si terrà il concerto della Corale Ben Joseph con la direzione del maestro Maurizio Gatteschi, Lorenzo Magi al pianoforte, Elisabetta Materazzi soprano solista, Benedetta Torrisi vocalist e Jacopo Norcini alla batteria con musiche natalizie di autori tradizionali, contemporanei e gospel.

Sabato 23 dicembre spazio allo «Sheep dog» con Mattia Monacchini per un momento coinvolgente che celebra la connessione speciale fra pastori e i loro fedeli compagni a quattro zampe, ore 15 piazza della Repubblica.

Altro concerto sabato 23 dicembre alle 21,15 con Giorgio Revelli all’organo della chiesa di San Filippo Neri. Natale e Santo Stefano sono contrassegnati dal ritorno del Presepe vivente a Pietraia, gli organizzatori danno appuntamento il pomeriggio dalle 17,30 alle 19,30.

Il 26 dicembre nella cattedrale di Cortona alle 16,30 si terrà «I bambini cantano il Natale». Alle 17 in piazza della Repubblica «Light and Fire Show» con le scintille dei giocolieri acrobatici.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero, come le attrazioni fisse, ogni sera LightMapping in piazza della Repubblica e i mercatini in piazza Garibaldi e Signorelli.