“Certe notti a San Domenico”: musica, teatro, letteratura, spettacolo con Casa Thevenin

Arezzo, 26 giugno 2024 – Musica, teatro, letteratura, spettacolo, giochi. Un programma ricco quello di “Certe notti a San Domenico”, rassegna organizzata da Casa Thevenin con il contributo e il patrocinio del Comune di Arezzo: dall’1 al 6 luglio.

Appuntamento, però, non “da Mario”, come canta Ligabue, bensì nella piazza dove la basilica omonima e palazzo Fossombroni faranno da quinta prestigiosa ai tanti eventi in calendario.

“Mi complimento con Casa Thevenin - ha commentato l’assessore Federico Scapecchi - che grazie a questa densa settimana valorizza una location che merita ogni attenzione ma che non sempre risulta coinvolta nei cartelloni.

L’assessorato alle politiche giovanili ha concesso un contributo economico nell’ambito del bando per le attività estive dedicate ai giovani. Cultura, divertimento e solidarietà ci accompagneranno certamente in un mix vincente”.

“Un festival estivo - ha dichiarato il presidente di Casa Thevenin Sandro Sarri - per animare una delle piazze più belle e suggestive e, come sempre per ogni evento organizzato da Casa Thevenin, con finalità benefiche e la volontà di dare continuità al rapporto speciale che si è creato tra l’istituto e la città.

Città che, siamo certi, risponderà con l’affetto e la generosità che oramai dimostra da tempo e per i quali siamo profondamente grati”.

Si parte lunedì 1 luglio con una cena sotto le stelle organizzata in collaborazione con il Centro sportivo italiano e il cui ricavato verrà destinato all’acquisto di un defibrillatore da posizionare nella piazza.

Tuttavia non si sarà solo buona cucina ma anche tanto divertimento con il “dopocena” animato dal Cervellone, gioco a quiz tra i più amati che mette alla prova su temi di cultura generale e attualità.

Martedì 2 alle 18,30 incontro con Marcello Veneziani con il suo ultimo libro “L’amore necessario”, presentazione targata Zenzero OFF con la collaborazione della libreria Edison by Biblion. Seguirà il concerto del Gruppo Musici della Giostra del Saracino.

Mercoledì 3 si esibiranno i Camaloco con musica dal vivo dagli anni ’70 a oggi e giovedì 4 sarà la volta del “Musical dei Musical 2” a cura di Summer & Winter Company. Venerdì 5 dedicato al teatro, con la Compagnia del Polvarone che metterà in scena la commedia “Brigitta dmm’un bacino” e gran finale sabato 6 con lo spettacolo La Scorrida condotto da Francesco Duranti e la partecipazione della showgirl Francesca Rettondini.

A eccezione della cena di apertura fissata per le 20 e della presentazione del libro di Marcello Veneziani prevista alle 18,30, tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 21,15. Main sponsor della rassegna: Estra.