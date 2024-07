Cavriglia, tutto pronto per le “Feste del Perdono”

Arezzo, 25 luglio 2024 – Un fine settimana di iniziative che coinvolgeranno l'intera comunità di Montegonzi. La festa, che comprende vari appuntamenti dedicati a musica, enogastronomia e cultura, prenderà il via sabato 27 luglio con la colazione di benvenuto all’Ardenza alle 8 del mattino e la passeggiata naturalistica alla scoperta delle sequoie, con partenza alle 8:30 dalla Big Bench e rientro nello stesso punto, a cura di Ivo Piovosi.

Al termine della passeggiata ci sarà l’inaugurazione dell’Albergo degli Insetti assieme alla ricercatrice e studiosa delle api Elisa Monterastelli. Nel pomeriggio, alle 18:30, si svolgerà il consueto “Giro in Vespa sotto le stelle” e, successivamente, apertura degli stand gastronomici.

Alle 21, invece, aprirà, presso il Circolo, la mostra “Ti ricordi quando…..i giovani di Montegonzi tra gli anni ’40 e ‘60”; mentre dalle 21:30 inizieranno gli eventi musicali a cura di “Sabina Safiya and dancers” e “Gli Angeli in blue jeans”.

Domenica 28 luglio gli eventi si apriranno con un’iniziativa alle 17 presso il Campetto dell’Ardenza dedicata ai più piccoli con “Laboratori di uncinetto e cucito”, mentre alle 17:30 avrà inizio l’esposizione di “Moto e Auto d’epoca”. Evento clou della giornata sarà la presentazione del libro di Serena Urbani “Memoria Botanica.

In ricordo di Terzilio, agente di campagna montegonzese” con la partecipazione di Filippo Boni che racconterà la storia di Terzilio, vittima degli eccidi di Meleto. Dalle 19:30 apertura degli stand gastronomici, mentre alle 21 si svolgerà il Concerto estivo della Filarmonica di Montegonzi.

Al termine del concerto, la serata si concluderà con il gioco per tutti, ma proprio per tutti DR WHY. La festa terminerà lunedì 29 luglio con la possibilità di cenare presso gli stand gastronomici e, alle 21:30, tutti a ballare con l’orchestra “Andrea Bianchini”.

La serata si concluderà alle 23:30 con la “Spaghettata di Mezzanotte” con vino rosso. A fianco delle iniziative laiche si svolgeranno anche i riti religiosi e più precisamente: domenica 28 luglio alle 11 la S.S. Messa Solenne in Parrocchia e lunedì 29 luglio alle 11 la S.S. Messa nella Cappella della Compagnia per le defunte della Congrega Mariana.

Durante l’intera durata dei festeggiamenti l’Officino resterà aperto dalle 18:30 alle 20:30. L’ingresso a tutte le manifestazioni è gratuito.