Cantine aperte, l’anteprima a Valdichiana Village sempre più grande

Arezzo, 7 maggio 2024 – Il tradizionale appuntamento di fine maggio con “Cantine Aperte”, evento di respiro nazionale che coinvolge centinaia di cantine in tutta Italia, capace di richiamare migliaia di enoturisti, vivrà una speciale anteprima a Valdichiana Village di Foiano della Chiana.

Promosso dall’Associazione Movimento Turismo del Vino Toscana, sabato 18 maggio dalle 11 alle 18, negli esclusivi allestimenti della Land Of Fashion, numerose cantine provenienti da tutta la Toscana proporranno una degustazione delle loro etichette, accompagnate da eccellenze gastronomiche del territorio, dando così un “assaggio” dell’esperienza che gli enoturisti e gli appassionati vivranno direttamente nelle cantine nel fine settimana successivo.

L’iniziativa, che sposa in pieno quelli che sono i valori e lo spirito del Movimento Turismo del Vino della Toscana, associazione che conta oltre cento soci presieduta da Violante Gardini Cinelli Colombini, anche in questa seconda edizione ha una declinazione benefica, con incasso interamente destinato ai progetti della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, come conferma la presidente: "Da sempre MTV Toscana è impegnata in eventi di beneficenza e sensibilizzazione verso realtà toscane come il Meyer, per il quale sono state già realizzate raccolte fondi in passato, a partire proprio dalla precedente edizione di ‘Anteprima Cantine Aperte’ al Valdichiana Village”.

“Un format nato grazie alla fattiva collaborazione instaurata con MTV Toscana della presidente Violante Gardini Cinelli Colombini, - spiega Riccardo Lucchetti, center manager della Land Of Fashion di Foiano della Chiana – che torniamo ad ospitare dopo il successo dello scorso anno, sempre con l’obiettivo di coniugare la promozione della proverbiale qualità enogastronomica toscana con l’esperienza di shopping e il sostegno a iniziative charity”.

La partecipazione di cantine ed etichette di livello assoluto, è impreziosita dalla presenza di altre eccellenze che fanno grande il made in Tuscany nel mondo: “Quest'anno – anticipa Violante Gardini Cinelli Colombini - torniamo al Village ancora più forti, grazie anche alla collaborazione con un terzo partner, il Consorzio del Pane Toscano DOP, con il quale condividiamo il tema di questa edizione di Cantine Aperte, "Storie di Vino... Storie di Pane", consapevoli che i messaggi che vogliamo lanciare troveranno grande forza il 18 maggio".

L’ingresso a “Anteprima Cantine Aperte” è libero e con l’acquisto della degustazione i visitatori riceveranno un calice, una tasca porta calice e i gettoni degustazione da spendere presso gli stand delle cantine del Movimento Turismo del Vino Toscana.

Cantine Aperte è un evento nato in Toscana oltre trent’anni fa, e oggi rappresenta l’evento enoturistico più importante in Italia, quest'anno in programma il 25 e 26 maggio nelle cantine di tutta la Toscana.

Cantine Aperte è diventato nel tempo una filosofia, uno stile di viaggio e di scoperta dei territori del vino italiano, che vede, di anno in anno, sempre più turisti, curiosi ed enoappassionati avvicinarsi alle cantine, desiderosi di fare un’esperienza diversa dal comune.

Oltre al tradizionale appuntamento di fine maggio, il marchio si lega appunto alla vendemmia, a San Martino, al Natale. Cantine Aperte è un marchio di proprietà del Movimento Turismo del Vino, registrato e protetto giuridicamente per contrastarne qualunque abuso/imitazione e garantire ai consumatori qualità e professionalità nell’accoglienza, tratti distintivi delle cantine MTV.

Da due anni, grazie alla collaborazione con il Valdichiana Village, si svolge a metà maggio l'Anteprima di Cantine Aperte in Toscana.