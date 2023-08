“Camminando con... le stelle. Il cielo sotto il Monte Falterona” al Planetario

Arezzo, 4 agosto 2023 – Tornano le escursioni per l'osservazione del cielo nella meraviglia del limpido cielo notturno delle Foreste casentinesi.

Lunedì sarà la volta del Falterona. Il ritrovo è previsto per le 17 presso il Planetario (via Monte Grappa, 2 - Stia), per spostarsi con mezzi propri in località Montalto. Il percorso ad anello, di circa otto chilometri totali, da Montalto raggiungerà Bocca Pecorina. La cena al sacco è a carico dei partecipanti.

Nel prato di Montalto ci sarà l' osservazione del cielo estivo a occhio nudo, condotta dagli astrofili del Planetario. Il costo di partecipazione è cinque euro, gratuito per i bambini sotto i sette anni.