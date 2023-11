Arriva la magia del Natale ad Arezzo, torna il grande villaggio tirolese

Arezzo, 16 novembre 2023 – Il Villaggio Tirolese più grande d’Italia è pronto a scandire il lungo cammino delle festività natalizie. Si accenderanno sabato 18 novembre le luci dei Mercatini in piazza Grande, nel giorno della grande inaugurazione di Arezzo Città del Natale.

Già dalle 10 del mattino le trentadue casette provenienti dal Tirolo accoglieranno i turisti in arrivo da tutto lo stivale, desiderosi di acquistare prodotti artigianali, gustare prelibatezze nelle tre baite dei sapori e assistere allo spettacolo delle “big lights show”, le proiezioni sui palazzi di Piazza Grande.

L’evento, giunto all’ottava edizione e promosso dalla Confcommercio delle province di Firenze e Arezzo nell’ambito della rassegna Arezzo Città del Natale e sostenuto grazie al contributo di Camera di Commercio di Arezzo-Siena, Banca Tema e la collaborazione della Fondazione Arezzo Intour, Discover Arezzo e Fondazione Guido d’Arezzo, segna l’edizione più lunga di sempre: i mercatini, infatti, rimarranno aperti fino a lunedì 1° gennaio 2024, compresa la giornata di Capodanno.

LE BAITE DEL GUSTO

Le caratteristiche casette di legno attrezzate per la degustazione di prodotti tipici saranno tre, una in più rispetto allo scorso anno.

Piatti fissi da non perdere nel serpentone del gusto saranno brezel, raclette, formaggio fuso, polenta e il famoso stinco arrosto. Poi le birre e altri gustosi piatti della tradizione nordeuropea: brezel farciti, panini con hamburger e salsiccia tirolese, spatzle, polenta, canederli e il famoso stinco arrosto.

LA CASA DI BABBO NATALE E LA LEGO BRICK HOUSE.

Torneranno anche le altre due attrazioni di punta del Natale di Arezzo: la Casa di Babbo Natale, che si fa più ancora più grande ed accogliente all’interno del Palazzo di Fraternita in piazza Grande, e la Brick House, la casa Lego che torna nella Galleria d’Arte Contemporanea di piazza San Francesco.

Tre piani di opere d’arte, riproduzioni di monumenti famosi, installazioni, mosaici e moc interamente realizzate con l’impiego di oltre 3 milioni dei mattoncini più famosi al mondo.

BIG LIGHTS SHOW.

Spettacolari ed emozionanti, tornano anche nel 2023 le Big Lights: i giochi di luci, colori e musica illumineranno piazza Grande e il Villaggio Tirolese dal calar del sole.

TANTI EVENTI COLLATERALI.

Ci saranno anche altri eventi targati Confcommercio nella cornice dei mercatini: domenica 26 novembre dalle ore 15 in piazza Sant’Agostino torna il Christmas Balloons, la notte dei colori 2023 dove danzeranno a tempo di musica palloncini natalizi luminosi.

L’appuntamento più prezioso dell’anno è quello con Gioiello in Vetrina, la mostra-mercato dei gioielli firmata Confcommercio e Federpreziosi in programma sabato 2 e domenica 3 dicembre in concomitanza con la Fiera Antiquaria.

TOUR AREZZO CITTÀ DEL NATALE

Torna anche per l’edizione 2023 “Arezzo e la magia del Natale”, il tour guidato alla scoperta della città insieme ad una guida abilitata. Le visite sono in programma ogni sabato e domenica, con partenza dalle ore 15 dal Duomo di Arezzo. Per prenotare, occorre chiamare le guide turistiche di Confcommercio Fi-Ar (Rita Di Felice 3315025517 e Laura Bonechi 3382419829).

L’itinerario prevede tappe nelle principali chiese e monumenti del centro storico, come la cattedrale gotica di San Donato, il Palazzo della Fraternita dei Laici con il suo orologio lunare, il Palazzo Pretorio, la casa natale di Francesco Petrarca e la Pieve romanica di Santa Maria.

DATE E ORARI

Gli stand del villaggio saranno aperti dal giovedì alla domenica fino al 21 dicembre e poi tutti i giorni della settimana fino a Capodanno.