Arezzo a tempo di Gospel con Roderick Gils and Grace

Arezzo, 13 dicembre 2023 – Domenica 17 dicembre sarà il Toscana Gospel Festival a chiudere ad Arezzo l’ultimo fine settimana in vista del Natale.

Il longevo festival toscano, giunto alla XXVII edizione, porterà in città la corale Roderick Gils and Grace, direttamente da Washington DC, con un appuntamento atteso all’Auditorium Caurum Hall Guido d’Arezzo in via Lazzaro Spallanzani con inizio alle 21:15.

L’evento è realizzato a cura di Officine della Cultura in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo e Caurum e con il sostegno del Comune di Arezzo. Roderick Giles, nato a Washington DC, comincia a studiare musica e canto sotto la guida di Joyce Garrett e comincia a far parte di cori Gospel già da quando era alle scuole medie.

Con il suo gruppo Grace, composto da 6 cantanti molto talentuosi, si esibisce in luoghi molto prestigiosi come la Casa Bianca e il Kennedy Center. Nel settembre del 2013 Roderick ed il suo gruppo prendono parte alla cinquantaduesima registrazione della grande cantante gospel Dorothy Norwood. In tutte le loro esibizioni infondono negli ascoltatori un messaggio di pace, amore gioia e speranza e si può percepire la loro devozione e la grande passione per il canto gospel.

Ingresso € 15 - ridotto € 13 (under 26, over 65, soci Unicoop Firenze). Info e prevendite: Officine della Cultura – Via Trasimeno, 16 Arezzo – Tel. 338 8431111. Prevendita online: www.ticketone.it. Sito di riferimento: www.toscanagospelfestival.net.