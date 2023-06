Appuntamento per i più piccoli con “Gnomi in festa-Pratomagnomo”

Arezzo, 1 giugno 2023 – Due giorni dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie, sabato 10 e domenica 11 giugno, tra spettacoli, laboratori e attività all’aria aperta nel Parco dell’Abbazia di San Salvatore a Soffena a Castelfranco di Sopra.

Gnomi in festa - PratomaGnomo, progetto finalizzato alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi della tutela ambientale e all’educazione alla dimensione fantastica e creativa, giunge quest’anno alla seconda edizione.

La manifestazione viene riproposta dopo il grande successo di partecipazione dell’edizione 2022, quando, solo per gli spettacoli in programma nei due giorni, sono state registrate quasi 3.000 presenze.

Gnomi in festa - PratomaGnomo è un’iniziativa realizzata dal Comune di Castelfranco Piandiscò con Fondazione Toscana Spettacolo onlus, in collaborazione con l’Associazione culturale I Guardiani dell'oca, la Direzione Regionale Musei della Toscana, le Proloco di Faella e Castelfranco di Sopra, le associazioni culturali e di volontariato del territorio ed è sostenuta da Publiacqua e dalla Banca di Credito Cooperativo del Valdarno.

Quest’anno la manifestazione viene realizzata con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e con il contributo della Fondazione CR Firenze nell’ambito del bando Arte – Attività artistiche 2023. Nata come manifestazione correlata alla più conosciuta Festa internazionale degli Gnomi (che si tiene ogni anno a Roccaraso nel cuore del Parco Nazionale della Majella in Abruzzo), Gnomi in festa - PratomaGnomo si colloca nella cornice di riferimento del Progetto Paesaggio Comune e propone, ai piedi del Pratomagno, nella splendida cornice storica ed architettonica della Abbazia di San Salvatore a Soffena, la collaudata formula organizzativa e artistica che ha portato alla ribalta nazionale le creature del “piccolo popolo”: gnomi, elfi e folletti, fate, nani, troll e giganti allieteranno grandi e piccini nelle aree verdi del Parco della Badia, ma anche lungo sentieri e nel borgo nei giorni 10 e 11 giugno 2023.

A Partire dalle ore 15.30, negli splendidi scenari del parco cittadino, saranno proposti eventi e spettacoli pensati e costruiti in funzione degli spazi fruibili dagli attori e dal pubblico. Un percorso funzionale alla conoscenza del territorio, ma anche alla condivisione di momenti di gioco creativi e attività laboratoriali animate da professionisti.

Grandi e piccini potranno riscoprire il gusto delle cose semplici, come passeggiare, danzare e sognare grazie ai racconti fatati di gnomi, elfi e folletti.

Il programma

Prima giornata: sabato 10 giugno

Ore 15.30 - Apertura Pratomagnomo 2023 e accoglienza del piccolo popolo. Apertura stand

Enogastronomici, attività didattiche e laboratori creativi.

Ore 16.00 - L’incantesimo degli gnomi (spettacolo con burattini), di e con Enzo Cozzolino -

produzione Teatro Glug/Solema Soc. Coop.

Ore 18:00 - Gunteria il folletto dispettoso, di Gunter Rieber - Produzione Art Klamauk/contratto

Cooperativa C.I.T.A.

Ore 19.30 -20.30 A tavola con gli gnomi - apertura dei punti di ristoro.

Ore 21.00 - Il soffio dell’Unicorno (spettacolo itinerante) - Produzione I Guardiani dell’Oca.

Seconda giornata: domenica 11 giugno

Ore 16.00 - Fantasia a quattro mani (spettacolo con burattini), di Enzo Cozzolino – produzione

Teatro Glug/Solema Soc. Coop.

Ore 18.00 – Pinocchio, tratto da Carlo Collodi, di e con Alessandro Gigli - produzione

TerzoStudio.

Ore 19.00 – Lo scrigno dei sogni (spettacolo itinerante) - Produzione I Guardiani dell’Oca.

Ore 19.30 - 20.30 A tavola con gli gnomi - apertura dei punti di ristoro. Laboratori creativi ad opera della compagnia I Guardiani dell’Oca in programma sabato 10 e domenica 11 giugno, dalle ore 15.30 alle ore 20.00: Costruisci il tuo cappello dello Gnomo, per la creazione del proprio cappello fantasy da indossare prima dell’inizio di ogni altra attività; Agorà dei Piccoli Artisti, laboratori creativi divisi per fasce d’età, che si ripeteranno durante l’arco del pomeriggio; Il Talismano di Flora, laboratorio di pittura creativa su carta e stoffa, ispirata all’Erbolario dello Gnomo; L’unicorno e il drago, laboratorio di finalizzato alla costruzione di un pupazzo da animare.

Animazioni e spettacoli ad opera della compagnia I Guardiani dell’Oca in programma sabato 10 e domenica 11 giugno, dalle ore 15.30. Danze di fata, animazione di danza collettiva, giochi collettivi clownerie, giocolerie; Gioca con me, spettacoli di animazione con i giochi del piccolo popolo.

Servizio ristoro: a cura delle Associazioni di Castelfranco Piandiscò – sarà possibile pranzare e cenare con gli gnomi.

Ingresso giornaliero: 5 euro.