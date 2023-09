Aperitivo sociale all’Aurora per indicare “la via maestra”

Arezzo, 20 settembre 2023 – “La via maestra”: è questo il tema che la Cgil e molte associazioni hanno scelto per la manifestazione su lavoro e diritti e quindi per il rispetto della Costituzione.

Appuntamento a Roma il 7 ottobre ma intanto Cgil, Arci, Anpi, Circolo Aurora e Rete aretina pace e disarmo hanno deciso di organizzare, in preparazione, un “aperitivo sociale” che si terrà venerdì 22 settembre, ad iniziare dalle ore 18, al circolo Aurora in piazza Sant’Agostino ad Arezzo.

Gabriella Petteruti, Funzione pubblica Cgil parlerà della sanità; Antonella Pagliantini, Cgil Arezzo, dell’autonomia differenziata; Mariangela Masiello Filcams Cgil e Luca Innocenti Nidil Cgil di salario e lavoro precario; Roberto Del Gamba, Anpi Arezzo, del tema della pace: Federica Ettori, Arci Arezzo, di diritti civili.

La manifestazione nazionale del 7 ottobre a Roma sarà per il lavoro, contro la precarietà, per il contrasto alla povertà, contro tutte le guerre e per la pace, per l’aumento dei salari e delle pensioni, per la sanità e la scuola pubblica, per la tutela dell’ambiente, per la difesa e l’attuazione della Costituzione contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare.

Questi diritti – secondo i promotori della manifestazione - possono essere riaffermati e rafforzati solo attraverso una redistribuzione delle risorse e della ricchezza che chieda di più a chi ha di più per garantire a tutti e a tutte un sistema di welfare pubblico e universalistico che protegga e liberi dai bisogni, a cominciare da una riforma fiscale basata sui principi di equità, generalità e progressività che sono oggi negati tanto da interventi regressivi – come, ad esempio, la flat tax – quanto da una evasione fiscale sempre più insostenibile.

Inoltre, giustizia sociale e giustizia ambientale e climatica devono andare di pari passo nella costruzione di un modello sociale che sia “nell’interesse delle future generazioni”, come recita l’art. 9 della Costituzione.