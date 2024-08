Alla Casa dell’Energia, un settembre della sostenibilità e solidarietà

Arezzo, 30 agosto 2024 – Durante il Mese di Settembre 2024 la Casa dell’Energia ospiterà una serie di eventi con finalità benefiche e sociali, con un focus sulla lotta alla Povertà Energetica.

Un mese ricco di eventi a partire dal 4 fino al 29 Settembre. 4-5-6 Settembre- Aspettando il Warehouse Festival- 13 Settembre- Aereonautica Militare e UNUCI- Conferenza Il cambiamento climatico e la meteorologia La Casa dell’Energia ospiterà l’iniziativa di Risparmio Energia Arezzo per l’estrazione del 21 Settembre dell’evento “Illumina la Ricerca”; ed infine sarà la sede del Convegno “ Il Futuro dell’abitare”, dal 23 al 29 Settembre organizzato da Arezzo Casa s.p.a. in occasione dei 20 anni della Società che si occupa di Edilizia Popolare. Calendario Eventi Eco-logica Festival Il 4 Settembre alle 18,30 si apre il dibattito con Associazione Autismo Arezzo, ToscanAbile e Fondazione Riconoscersi.

Incontro tra associazioni, familiari, istituzioni e società per approfondire il tema dei diritti delle persone diversamente abili e neurodivergenti , moderato dal Giornalista Saverio Tommasi. A seguire Aperitivo e Dj Set a cura di Tonic. Il 5 settembre Stefano Tenti (Centro Chirurgico Toscano) parlerà della Sanità del Territorio . A seguire Aperitivo e dj Set a cura di Marco Morri.

Il 6 Settembre Giacomo Cherici parlerà di Economia Circolare e Rifiuti, modera l’incontro Fabio Mori, Direttore e Co-Fondatore della Casa dell’Energia A seguire aperitivo e dj set Aereonautica Militare e UNUCI- Conferenza Il cambiamento climatico e la meteorologia - Conferenza dalle 10 alle 13, tra i relatori il Generale B. Luca Baione, Responsabile del Servizio meteorologico dell’Aereonautica Militare. Sabato 14 Domenica 15 – Wonderful Market viene ad Arezzo!

Un fine settimana all’insegna del Vintage e dell’artigianato Sostenibile; l’iniziativa nata a Prato nel 2017 arriva alla Casa dell’Energia per supportare decine di artisti ed artigiani provenienti dalla Toscana ma non solo, il tutto accompagnato da Musica e drinks per un fine settimana Sostenibile e divertente.

Sabato 21 Settembre - ILLUMINA LA RICERCA- Evento organizzato da Risparmio Energia Arezzo per sostenere il Calcit Arezzo- Risparmio Energia Arezzo Broker energetico attivo da oltre 10 anni , Per ogni Kit di lampadine venduto una parte verrà devoluta Calcit Arezzo per sostenere la Ricerca contro i Tumori. 23-29 Settembre – Arezzo Casa S.p.a. 20 anni di Arezzo Casa: Il Futuro dell’Abitare La Casa dell’Energia è il luogo scelto da Arezzo Casa per festeggiare i suoi 20 anni di attività nel campo dell’Edilizia Popolare.

La Casa dell’Energia diventerà infatti un Laboratorio Partecipativo aperto a tutti i gli Abitanti delle Case Popolari e saranno svolte delle attività che coinvolgeranno tutti gli Aretini: 1) Sarà bandito un Concorso per gli Studenti delle Scuole della Città e della Provincia sul Tema “Abitare in un luogo Ideale”.

Verranno valutati disegni,racconti e gli elaborati dei vincitori verranno premiati durante gli incontri pubblici. 2) Diversi esperti di Transizione Energetica, Comunità Energetiche Rinnovabili e nuove tecnologie saranno i Relatori di Dibattiti Pubblici per mostrare i Cittadini il futuro dell’Edilizia Popolare all’insegna della Sostenibilità. 3) Opere di Street Art, Musica, Letteratura, dialogo, Narrazione Storica; saranno il filo conduttore tra la Celebrazione di Arezzo Casa e la sinergia con le Istituzioni e gli Enti Locali, in modo da coinvolgere tutto il Pubblico.