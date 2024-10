Al via la stagione teatrale a Le Fornaci

Arezzo, 10 ottobre 2024 – Dopo la chiusura del teatro Le Fornaci dovuto ai lavori di riqualificazione energetica comincia la nuova stagione teatrale.

Il primo appuntamento in programma è sabato 12 ottobre, ore 17, con ALICE! È tardi della compagnia Teatro delle Apparizioni, uno spettacolo (rivolto ai bambini dai 5 anni in su) di teatro di figura in cui pupazzi e burattini di peluche abitano scene diverse e gli incontri che si susseguono nel percorso verso la conquista di una nuova consapevolezza ricalcano quelli di Alice nel paese delle meraviglie di Carroll.

Per scoprire il resto degli eventi in programma sarà possibile consultare i due siti dedicati: www.lefornaci.org e www.kanterstrasse.it “Siamo felici di rientrare finalmente in quella che è la nostra casa teatrale – ha detto Simone Martini, direttore artistico di KanterStrasse – e siamo sempre grati al Comune di Terranuova Bracciolini per la fiducia che ci rinnova e che ci permette anche quest’anno di proporre una stagione teatrale di ben 20 appuntamenti divisi fra teatro di prosa per adulti e la nostra rassegna Diffusioni KIDS, in pomeridiana ed in matineè per le scuole, dedicata ai nostri piccoli ma grandi spettatori.

Un ringraziamento speciale va anche a Regione Toscana, Unicoop Firenze e Fondazione CR Firenze per il loro sostegno”. “Con uno spettacolo dedicato ai più piccoli il nostro teatro riapre le sue porte – ha detto l’assessora alla cultura, Sara Grifoni – pronto ad accogliere i bambini e le bambine con un linguaggio fortemente visivo e sensoriale come quello del teatro delle marionette. Invito tutte le famiglie a tornare a vivere questo nostro prezioso spazio di cultura e crescita”.

Sabato 12 Ottobre ore 17:00 Diffusioni KIDS Teatro delle Apparizioni ALICE! è tardi da Lewis Carroll regia Fabrizio Pallara drammaturgia Roberta Ferrari e Fabrizio Pallara con Eleonora Bracci e Francesco Picciotti scene e burattini Eleonora Bracci, Fabrizio Pallara e Francesco Picciotti costruzione baracca Marco Lucci