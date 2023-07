Al Valdichiana Village Alex Britti e Irene Grandi

Arezzo, 4 luglio 2023 – L'arrivo dell'estate porta con sé desiderio di libertà, di viaggi, di momenti all'insegna del divertimento e della leggerezza, insieme alle immancabili hit.

Valdichiana Village, per rendere indimenticabile l’arrivo della bella stagione, è pronto ad accogliere i suoi visitatori in lounge ispirate ai colori del mare, eleganti e divertenti come gli stabilimenti balneari del Forte dei Marmi, riflettendo e trasmettendo la bellezza della terra di Toscana.

Ad arricchire il tutto, “Summer Nights", le proposte del ricco calendario di eventi capaci di trasformare il Villaggio in una destinazione obbligatoria.

Nel mese di luglio, nelle date del 14, 21 e 28 e il 4 agosto, tutti i negozi del Villaggio resteranno aperti fino alle 23:00, per godersi lo shopping anche in notturna. In queste occasioni anche i punti ristoro resteranno aperti fino alle ore 24:00 con una proposta gastronomica attraente, il tutto accompagnato da musica, dj set e da incontri con grandi artisti.

L'attesa è tutta per due grandi big della musica italiana, che incontreranno i loro fan durante l’esclusivo format, prodotto da FMedia Società Benefit, Radio Subasio Music Club radio partner ufficiale dell’estate del Valdichiana Village. Un momento magico in cui gli artisti si racconteranno e si esibiranno nelle loro canzoni più famose: venerdì 28 luglio alle ore 21:00 in Piazza Maggiore l'appuntamento è con un chitarrista e cantautore del calibro di Alex Britti.

Venerdì 4 agosto alla stessa ora un’autentica stella, la fiorentinissima Irene Grandi, una delle più grandi interpreti della musica italiana, da anni sulla cresta dell'onda. Si tratta di appuntamenti ad ingresso libero.

Altri grandi interpreti ed eventi esclusivi sono in programma per tutta l'estate nell'ambito di "Summer Nights", il viaggio firmato Land of Fashion Villages pensato per continuare a creare esperienze uniche e indimenticabili per i visitatori dei suoi cinque Villaggi: Mantova Village, Franciacorta Village, Palmanova Village, Valdichiana Village e Puglia Village.